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Трамп номинировал инвестора Бессента на пост главы Минфина США

Трамп номинировал инвестора Бессента на пост главы Минфина США - 23.11.2024, ПРАЙМ

Трамп номинировал инвестора Бессента на пост главы Минфина США

Добавлены подробности (с третьего по пятый абзацы) и бэкграунд. | 23.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-23T03:59+0300

2024-11-23T03:59+0300

2024-11-23T03:59+0300

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Добавлены подробности (с третьего по пятый абзацы) и бэкграунд. ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп в субботу заявил о том, что номинирует инвестора Скотта Бессента на пост главы минфина Соединенных Штатов. "Я очень рад выдвинуть Скотта Бессента на должность 79-го министра финансов США. Скотт пользуется уважением как один из ведущих мировых международных инвесторов, геополитических и экономических стратегов", - сказал Трамп в своей соцсети Truth Social. Скотту Бессенту 62 года, он окончил престижный Йельский университет, где впоследствии преподавал экономическую историю. Он находится в браке с мужчиной, бывшим прокурором. У них двое детей. Несмотря на ассоциацию с Трампом и пожертвования Республиканской партии, Бессент ранее жертвовал деньги и в адрес кандидатов Демократической партии, а также много лет проработал на крупного донора демократов, миллиардера Джорджа Сороса. Сейчас Бессент возглавляет инвестиционную компания Key Square Group. В круг Трампа он, по сообщениям прессы, попал благодаря дружбе с Блейн Трамп, бывшей женой брата Трампа Роберта, который скончался в 2020 году. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

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финансы, мировая экономика, сша, дональд трамп, джордж сорос, джо байден, fox news, cnn, nbc