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Трамп номинировал инвестора Бессента на пост главы Минфина США
Трамп номинировал инвестора Бессента на пост главы Минфина США - 23.11.2024, ПРАЙМ
Трамп номинировал инвестора Бессента на пост главы Минфина США
Добавлены подробности (с третьего по пятый абзацы) и бэкграунд. | 23.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-23T03:59+0300
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Добавлены подробности (с третьего по пятый абзацы) и бэкграунд.
ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп в субботу заявил о том, что номинирует инвестора Скотта Бессента на пост главы минфина Соединенных Штатов.
"Я очень рад выдвинуть Скотта Бессента на должность 79-го министра финансов США. Скотт пользуется уважением как один из ведущих мировых международных инвесторов, геополитических и экономических стратегов", - сказал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Скотту Бессенту 62 года, он окончил престижный Йельский университет, где впоследствии преподавал экономическую историю. Он находится в браке с мужчиной, бывшим прокурором. У них двое детей.
Несмотря на ассоциацию с Трампом и пожертвования Республиканской партии, Бессент ранее жертвовал деньги и в адрес кандидатов Демократической партии, а также много лет проработал на крупного донора демократов, миллиардера Джорджа Сороса.
Сейчас Бессент возглавляет инвестиционную компания Key Square Group. В круг Трампа он, по сообщениям прессы, попал благодаря дружбе с Блейн Трамп, бывшей женой брата Трампа Роберта, который скончался в 2020 году.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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финансы, мировая экономика, сша, дональд трамп, джордж сорос, джо байден, fox news, cnn, nbc
Финансы, Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Джордж Сорос, Джо Байден, Fox News, CNN, NBC
Трамп номинировал инвестора Бессента на пост главы Минфина США
Трамп номинировал инвестора Скотта Бессента на пост главы Минфина США
Добавлены подробности (с третьего по пятый абзацы) и бэкграунд.
ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп в субботу заявил о том, что номинирует инвестора Скотта Бессента на пост главы минфина Соединенных Штатов.
"Я очень рад выдвинуть Скотта Бессента на должность 79-го министра финансов США. Скотт пользуется уважением как один из ведущих мировых международных инвесторов, геополитических и экономических стратегов", - сказал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Скотту Бессенту 62 года, он окончил престижный Йельский университет, где впоследствии преподавал экономическую историю. Он находится в браке с мужчиной, бывшим прокурором. У них двое детей.
Несмотря на ассоциацию с Трампом и пожертвования Республиканской партии, Бессент ранее жертвовал деньги и в адрес кандидатов Демократической партии, а также много лет проработал на крупного донора демократов, миллиардера Джорджа Сороса.
Сейчас Бессент возглавляет инвестиционную компания Key Square Group. В круг Трампа он, по сообщениям прессы, попал благодаря дружбе с Блейн Трамп, бывшей женой брата Трампа Роберта, который скончался в 2020 году.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.