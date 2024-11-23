https://1prime.ru/20241123/ukraina-853036059.html

Байден не поможет. Украина будет продолжать терять территории

Байден не поможет. Украина будет продолжать терять территории - 23.11.2024, ПРАЙМ

Байден не поможет. Украина будет продолжать терять территории

Уходящий президент США Джо Байден принял срочные решения о поставках оружия Украине, но они не остановят наступление российских войск, пишет The New York Times. | 23.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-23T10:56+0300

2024-11-23T10:56+0300

2024-11-23T10:56+0300

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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Уходящий президент США Джо Байден принял срочные решения о поставках оружия Украине, но они не остановят наступление российских войск, пишет The New York Times.Ранее генерал Марк Милли предсказывал, что ни Россия, ни Украина не смогут победить в конфликте. Избранный президент Дональд Трамп не скрывает нежелания помогать Украине отвоевывать территории. Его напарник, будущий вице-президент Джей Ди Вэнс предложил план, фактически позволяющий России сохранить занятые ею территории.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramУже состоялся телефонный разговор Трампа и Владимира Зеленского, но он не внес ясности в вопрос гарантий безопасности.За два месяца до ухода с поста Байден одобрил поставки Киеву американских противопехотных мин и ракет ATACMS и разрешение бить ими по целям в России. Пентагон отменил запрет на поездки американских военных специалистов на Украину.Но поставки оружия вряд ли существенно изменят ситуацию на поле боя, отмечает издание. Украина теряет территории на востоке и сталкивается с трудностями в призыве и оснащении армии. Ослабление морального духа и неопределенность создают угрозу военным усилиям ВСУ. Число погибших в боях приближается к 57 тысячам.Как отмечается, золотой стандарт гарантий безопасности, который мог бы получить Киев от Запада, — это приглашение Украины в НАТО, однако такой шаг маловероятен. Создание арсенала неядерных вооружений, которым можно было бы эффективно ударить по России в случае нарушения соглашения о прекращении огня, может быть средством сдерживания.В статье говорится, что украинская армия находится в невыгодном положении. Она сдерживает натиск более сильного и многочисленного противника уже два с половиной года. Но ВСУ выстояли тогда, когда Киев получал американское и европейское оружие на миллиарды долларов — сейчас же эти поставки могут скоро иссякнуть, делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, россия, сша, оружие