Рубль: дотянуть до зимы и не расплакаться

МОСКВА, 23 ноя – ПРАЙМ. Рубль продолжает ослабевать на фоне геополитической напряженности и ускорения инфляции, но отметки, при которых возможны дополнительные меры поддержки, еще не достигнуты, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов."Текущая ситуация на валютном рынке отражает серьезные структурные изменения в российской экономике. Недооценка рубля, вероятно, носит временный характер и связана с перестройкой стратегий экспортеров по внешним расчетам", - считает он.Существенное ослабление национальной валюты может спровоцировать дополнительные меры контроля со стороны регуляторов, особенно если курс закрепится выше психологически важных уровней 105 рублей за доллар или 14 рублей за юань. В краткосрочной перспективе сохраняются риски дальнейшего ослабления рубля, поскольку пока не наблюдается фундаментальных факторов для устойчивого снижения.Отдельно стоит отметить ускорение инфляции, что может привести к очередному повышению ключевой ставки ЦБ до 23% на декабрьском заседании. Такое решение способно оказать временную поддержку рублю, однако негативно отразится на деловой активности, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса.Пик налоговых выплат, приходящийся на 28 ноября, при текущем курсе может остаться незамеченным рынком. Молчание регуляторов указывает на управляемый характер ослабления рубля. Появление официальных комментариев от представителей Минэкономразвития, Минфина или ЦБР может сигнализировать о приближении курса к локальному минимуму.На предстоящую неделю ожидается сохранение повышенной волатильности. К началу зимы торговый диапазон для доллара прогнозируется в пределах 97,00–107,50 рублей, для евро – 105,00–110,00 рублей, для юаня – 13,50–14,80 рублей. Даю только диапазоны, поскольку внебиржевой рынок непрозрачный и вся объективная информация приходит из обзоров Банка России.
МОСКВА, 23 ноя – ПРАЙМ. Рубль продолжает ослабевать на фоне геополитической напряженности и ускорения инфляции, но отметки, при которых возможны дополнительные меры поддержки, еще не достигнуты, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
"Текущая ситуация на валютном рынке отражает серьезные структурные изменения в российской экономике. Недооценка рубля, вероятно, носит временный характер и связана с перестройкой стратегий экспортеров по внешним расчетам", - считает он.
Существенное ослабление национальной валюты может спровоцировать дополнительные меры контроля со стороны регуляторов, особенно если курс закрепится выше психологически важных уровней 105 рублей за доллар или 14 рублей за юань. В краткосрочной перспективе сохраняются риски дальнейшего ослабления рубля, поскольку пока не наблюдается фундаментальных факторов для устойчивого снижения.
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Отдельно стоит отметить ускорение инфляции, что может привести к очередному повышению ключевой ставки ЦБ до 23% на декабрьском заседании. Такое решение способно оказать временную поддержку рублю, однако негативно отразится на деловой активности, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса.
Пик налоговых выплат, приходящийся на 28 ноября, при текущем курсе может остаться незамеченным рынком. Молчание регуляторов указывает на управляемый характер ослабления рубля. Появление официальных комментариев от представителей Минэкономразвития, Минфина или ЦБР может сигнализировать о приближении курса к локальному минимуму.
На предстоящую неделю ожидается сохранение повышенной волатильности. К началу зимы торговый диапазон для доллара прогнозируется в пределах 97,00–107,50 рублей, для евро – 105,00–110,00 рублей, для юаня – 13,50–14,80 рублей. Даю только диапазоны, поскольку внебиржевой рынок непрозрачный и вся объективная информация приходит из обзоров Банка России.
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