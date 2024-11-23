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Рубль: дотянуть до зимы и не расплакаться - 23.11.2024, ПРАЙМ
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USD/RUB - Курс доллара к рублю
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Рубль: дотянуть до зимы и не расплакаться
Рубль: дотянуть до зимы и не расплакаться - 23.11.2024, ПРАЙМ
Рубль: дотянуть до зимы и не расплакаться
Рубль продолжает ослабевать на фоне геополитической напряженности и ускорения инфляции, но отметки, при которых возможны дополнительные меры поддержки, еще не... | 23.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-23T03:03+0300
2024-11-23T03:03+0300
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МОСКВА, 23 ноя – ПРАЙМ. Рубль продолжает ослабевать на фоне геополитической напряженности и ускорения инфляции, но отметки, при которых возможны дополнительные меры поддержки, еще не достигнуты, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов."Текущая ситуация на валютном рынке отражает серьезные структурные изменения в российской экономике. Недооценка рубля, вероятно, носит временный характер и связана с перестройкой стратегий экспортеров по внешним расчетам", - считает он.Существенное ослабление национальной валюты может спровоцировать дополнительные меры контроля со стороны регуляторов, особенно если курс закрепится выше психологически важных уровней 105 рублей за доллар или 14 рублей за юань. В краткосрочной перспективе сохраняются риски дальнейшего ослабления рубля, поскольку пока не наблюдается фундаментальных факторов для устойчивого снижения.Отдельно стоит отметить ускорение инфляции, что может привести к очередному повышению ключевой ставки ЦБ до 23% на декабрьском заседании. Такое решение способно оказать временную поддержку рублю, однако негативно отразится на деловой активности, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса.Пик налоговых выплат, приходящийся на 28 ноября, при текущем курсе может остаться незамеченным рынком. Молчание регуляторов указывает на управляемый характер ослабления рубля. Появление официальных комментариев от представителей Минэкономразвития, Минфина или ЦБР может сигнализировать о приближении курса к локальному минимуму.На предстоящую неделю ожидается сохранение повышенной волатильности. К началу зимы торговый диапазон для доллара прогнозируется в пределах 97,00–107,50 рублей, для евро – 105,00–110,00 рублей, для юаня – 13,50–14,80 рублей. Даю только диапазоны, поскольку внебиржевой рынок непрозрачный и вся объективная информация приходит из обзоров Банка России.
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эксклюзив, курсы валют, мнения аналитиков
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Эксклюзив, Курсы валют, Мнения аналитиков
03:03 23.11.2024
 
Рубль: дотянуть до зимы и не расплакаться

Аналитик Антонов: власть может вмешаться при курсе 105 рублей за доллар и выше

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКурс валют в Москве
Курс валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 23 ноя – ПРАЙМ. Рубль продолжает ослабевать на фоне геополитической напряженности и ускорения инфляции, но отметки, при которых возможны дополнительные меры поддержки, еще не достигнуты, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
"Текущая ситуация на валютном рынке отражает серьезные структурные изменения в российской экономике. Недооценка рубля, вероятно, носит временный характер и связана с перестройкой стратегий экспортеров по внешним расчетам", - считает он.
Существенное ослабление национальной валюты может спровоцировать дополнительные меры контроля со стороны регуляторов, особенно если курс закрепится выше психологически важных уровней 105 рублей за доллар или 14 рублей за юань. В краткосрочной перспективе сохраняются риски дальнейшего ослабления рубля, поскольку пока не наблюдается фундаментальных факторов для устойчивого снижения.
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19 ноября, 10:43
Отдельно стоит отметить ускорение инфляции, что может привести к очередному повышению ключевой ставки ЦБ до 23% на декабрьском заседании. Такое решение способно оказать временную поддержку рублю, однако негативно отразится на деловой активности, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса.
Пик налоговых выплат, приходящийся на 28 ноября, при текущем курсе может остаться незамеченным рынком. Молчание регуляторов указывает на управляемый характер ослабления рубля. Появление официальных комментариев от представителей Минэкономразвития, Минфина или ЦБР может сигнализировать о приближении курса к локальному минимуму.
На предстоящую неделю ожидается сохранение повышенной волатильности. К началу зимы торговый диапазон для доллара прогнозируется в пределах 97,00–107,50 рублей, для евро – 105,00–110,00 рублей, для юаня – 13,50–14,80 рублей. Даю только диапазоны, поскольку внебиржевой рынок непрозрачный и вся объективная информация приходит из обзоров Банка России.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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