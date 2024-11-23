https://1prime.ru/20241123/volodin-853037135.html

Володин рассказал, как хочет "наследить" Байден перед уходом из Белого дома

Володин рассказал, как хочет "наследить" Байден перед уходом из Белого дома - 23.11.2024, ПРАЙМ

Володин рассказал, как хочет "наследить" Байден перед уходом из Белого дома

Действующий президент Джо Байден хочет напоследок создать как можно больше проблем тем, "кто избрался сегодня". Об этом в беседе с телеканалом "Россия 24"... | 23.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-23T11:55+0300

2024-11-23T11:55+0300

2024-11-23T11:55+0300

спецоперация на украине

россия

украина

вячеслав володин

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Действующий президент Джо Байден хочет напоследок создать как можно больше проблем тем, "кто избрался сегодня". Об этом в беседе с телеканалом "Россия 24" рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Депутат добавил, что это намерение Байдена является вполне очевидным, так как уже через месяц за состояние дел в Соединенных Штатах уже будет отвечать другой президент.Володин уточнил, что политика российского президента Владимира Путина направлена на переговоры, что демонстрируют его стремление предотвратить эскалацию украинского конфликта. По его словам, российский лидер неоднократно заявлял о своей открытости к мирному диалогу.Однако, как добавил спикер Госдумы, западные лидеры, наоборот, изначально были настроены на конфликт. По его словам, именно они сделали так, чтобы все дошло до боевых действий."Ведь смотрите, те же ракеты, которые сейчас направлены в сторону нашей страны, они наводятся натовскими специалистами, запускаются натовскими военными, и спутниковые группировки – это также группировки стран НАТО. Там нет ничего украинского-то. Украинцам отведена роль просто расходного материала. Поэтому важно сделать все для того, чтобы защитить безопасность, достичь целей специальной военной операции, чтобы Украина стала неблоковой страной и демилитаризированной и, конечно, без нацистского режима, той власти, которая сейчас привела к таким бедам и граждан Украины. Поэтому, когда речь идет об ответе, они должны отдавать себе отчет и ясно также прогнозировать ситуацию, что могут быть и последующие шаги", - заключил Володин. В этой связи Володин упомянул, что сейчас перед Россией стоят задачи защиты своей безопасности, достижения целей специальной военной операции. Также депутат добавил, что Украине нужно стать неблоковой, демилитаризированной страной без нацистского режима.

https://1prime.ru/20241123/ukraina-853036059.html

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россия, украина, вячеслав володин