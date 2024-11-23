https://1prime.ru/20241123/vsu-853035236.html
Пленный рассказал, как командиры ВСУ "затыкают дыры" солдатами на фронте
Пленный рассказал, как командиры ВСУ "затыкают дыры" солдатами на фронте - 23.11.2024, ПРАЙМ
Пленный рассказал, как командиры ВСУ "затыкают дыры" солдатами на фронте
Командиры Вооруженных сил Украины кидают на линию фронта всех без разбора и игнорируют самочувствие бойцов. Об этом рассказал попавший в плен к российским... | 23.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-23T09:15+0300
2024-11-23T09:15+0300
2024-11-23T09:15+0300
спецоперация на украине
россия
украина
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84258/68/842586861_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_03d264bb05bb6a2f025f0cbaf7f77317.jpg
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Командиры Вооруженных сил Украины кидают на линию фронта всех без разбора и игнорируют самочувствие бойцов. Об этом рассказал попавший в плен к российским военнослужащим украинский солдат Владимир Баршай."У них стояла задача нас быстрее кидать, кидать, кидать. И не обращать на нас внимание, как я понял.... Мы успели только разложить вещи когда, как нам сказали, 20 минут - и на вторую линию. Мы приехали, в итоге нас отправили на позицию", - сказал пленный. В то же время он добавил, что сам он проходил подготовку в Житомире, в Звягиле, где военнослужащие не могли найти общего языка с командирами. Более того, по словам украинца, условия для жизни также были ужасными.Более того, Баршай уточнил, что командиры посылали на позиции даже тех, у кого, например, были проблемы с ногами или другие трудности, связанные со здоровьем.
https://1prime.ru/20241122/vsu-853024996.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84258/68/842586861_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9a4d5ce58b1496661ebe96f886a995c5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
Пленный рассказал, как командиры ВСУ "затыкают дыры" солдатами на фронте
Пленный рассказал, что у командиров ВСУ - задача заткнуть дыры солдатами на фронте
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Командиры Вооруженных сил Украины кидают на линию фронта всех без разбора и игнорируют самочувствие бойцов. Об этом рассказал попавший в плен к российским военнослужащим украинский солдат Владимир Баршай.
"У них стояла задача нас быстрее кидать, кидать, кидать. И не обращать на нас внимание, как я понял.... Мы успели только разложить вещи когда, как нам сказали, 20 минут - и на вторую линию. Мы приехали, в итоге нас отправили на позицию", - сказал пленный.
В то же время он добавил, что сам он проходил подготовку в Житомире, в Звягиле, где военнослужащие не могли найти общего языка с командирами. Более того, по словам украинца, условия для жизни также были ужасными.
Более того, Баршай уточнил, что командиры посылали на позиции даже тех, у кого, например, были проблемы с ногами или другие трудности, связанные со здоровьем.
"Батальон уничтожен". В ВСУ пожаловались на происходящее в зоне СВО