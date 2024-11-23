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Пленный рассказал, как командиры ВСУ "затыкают дыры" солдатами на фронте - 23.11.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241123/vsu-853035236.html
Пленный рассказал, как командиры ВСУ "затыкают дыры" солдатами на фронте
Пленный рассказал, как командиры ВСУ "затыкают дыры" солдатами на фронте - 23.11.2024, ПРАЙМ
Пленный рассказал, как командиры ВСУ "затыкают дыры" солдатами на фронте
Командиры Вооруженных сил Украины кидают на линию фронта всех без разбора и игнорируют самочувствие бойцов. Об этом рассказал попавший в плен к российским... | 23.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-23T09:15+0300
2024-11-23T09:15+0300
спецоперация на украине
россия
украина
всу
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Командиры Вооруженных сил Украины кидают на линию фронта всех без разбора и игнорируют самочувствие бойцов. Об этом рассказал попавший в плен к российским военнослужащим украинский солдат Владимир Баршай."У них стояла задача нас быстрее кидать, кидать, кидать. И не обращать на нас внимание, как я понял.... Мы успели только разложить вещи когда, как нам сказали, 20 минут - и на вторую линию. Мы приехали, в итоге нас отправили на позицию", - сказал пленный. В то же время он добавил, что сам он проходил подготовку в Житомире, в Звягиле, где военнослужащие не могли найти общего языка с командирами. Более того, по словам украинца, условия для жизни также были ужасными.Более того, Баршай уточнил, что командиры посылали на позиции даже тех, у кого, например, были проблемы с ногами или другие трудности, связанные со здоровьем.
https://1prime.ru/20241122/vsu-853024996.html
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россия, украина, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
09:15 23.11.2024
 
Пленный рассказал, как командиры ВСУ "затыкают дыры" солдатами на фронте

Пленный рассказал, что у командиров ВСУ - задача заткнуть дыры солдатами на фронте

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленные ВСУ
Военнопленные ВСУ - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Командиры Вооруженных сил Украины кидают на линию фронта всех без разбора и игнорируют самочувствие бойцов. Об этом рассказал попавший в плен к российским военнослужащим украинский солдат Владимир Баршай.
"У них стояла задача нас быстрее кидать, кидать, кидать. И не обращать на нас внимание, как я понял.... Мы успели только разложить вещи когда, как нам сказали, 20 минут - и на вторую линию. Мы приехали, в итоге нас отправили на позицию", - сказал пленный.
В то же время он добавил, что сам он проходил подготовку в Житомире, в Звягиле, где военнослужащие не могли найти общего языка с командирами. Более того, по словам украинца, условия для жизни также были ужасными.
Более того, Баршай уточнил, что командиры посылали на позиции даже тех, у кого, например, были проблемы с ногами или другие трудности, связанные со здоровьем.
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