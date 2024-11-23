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Зеленский потребовал от Трампа предложений по урегулированию - 23.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241123/zelenskiy-853042507.html
Зеленский потребовал от Трампа предложений по урегулированию
Зеленский потребовал от Трампа предложений по урегулированию - 23.11.2024, ПРАЙМ
Зеленский потребовал от Трампа предложений по урегулированию
Владимир Зеленский потребовал от избранного президента США Дональда Трампа предложений по завершению конфликта, передает агентство Укринформ. | 23.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-23T22:01+0300
2024-11-23T22:02+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
дональд трамп
урегулирование
конфликт
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Владимир Зеленский потребовал от избранного президента США Дональда Трампа предложений по завершению конфликта, передает агентство Укринформ.Примечательно, что в ноябре, как писало издание Welt, глава киевского режима пытался встретиться с Трампом, хотя еще в июне публично заявлял, что Трамп станет "президентом-лузером", если вознамерится урегулировать конфликт, предложив Украине пойти на территориальные уступки. А совсем недавно в эфире украинского телеканала "Общественное" Зеленский заявил, что в разговоре с ним и Трампом формула "садись и слушай" не работает."Я хочу услышать предложения нового президента Соединенных Штатов Америки, - заявил глава киевского режима информагентству. - Думаю, что мы их увидим уже в январе, и у нас будет план по завершению этой войны".
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владимир зеленский, дональд трамп, урегулирование, конфликт
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, урегулирование, конфликт
22:01 23.11.2024 (обновлено: 22:02 23.11.2024)
 
Зеленский потребовал от Трампа предложений по урегулированию

Зеленский потребовал от Трампа предложений по завершению конфликта

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Владимир Зеленский потребовал от избранного президента США Дональда Трампа предложений по завершению конфликта, передает агентство Укринформ.
Примечательно, что в ноябре, как писало издание Welt, глава киевского режима пытался встретиться с Трампом, хотя еще в июне публично заявлял, что Трамп станет "президентом-лузером", если вознамерится урегулировать конфликт, предложив Украине пойти на территориальные уступки. А совсем недавно в эфире украинского телеканала "Общественное" Зеленский заявил, что в разговоре с ним и Трампом формула "садись и слушай" не работает.
Ангела Меркель - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2024
"Сделал меня козлом отпущения". Меркель пожаловалась на Зеленского
15:25
"Я хочу услышать предложения нового президента Соединенных Штатов Америки, - заявил глава киевского режима информагентству. - Думаю, что мы их увидим уже в январе, и у нас будет план по завершению этой войны".
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийДональд Трампурегулированиеконфликт
 
 
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