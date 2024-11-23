https://1prime.ru/20241123/zelenskiy-853042507.html

Зеленский потребовал от Трампа предложений по урегулированию

Зеленский потребовал от Трампа предложений по урегулированию - 23.11.2024, ПРАЙМ

Зеленский потребовал от Трампа предложений по урегулированию

Владимир Зеленский потребовал от избранного президента США Дональда Трампа предложений по завершению конфликта, передает агентство Укринформ. | 23.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-23T22:01+0300

2024-11-23T22:01+0300

2024-11-23T22:02+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

дональд трамп

урегулирование

конфликт

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Владимир Зеленский потребовал от избранного президента США Дональда Трампа предложений по завершению конфликта, передает агентство Укринформ.Примечательно, что в ноябре, как писало издание Welt, глава киевского режима пытался встретиться с Трампом, хотя еще в июне публично заявлял, что Трамп станет "президентом-лузером", если вознамерится урегулировать конфликт, предложив Украине пойти на территориальные уступки. А совсем недавно в эфире украинского телеканала "Общественное" Зеленский заявил, что в разговоре с ним и Трампом формула "садись и слушай" не работает."Я хочу услышать предложения нового президента Соединенных Штатов Америки, - заявил глава киевского режима информагентству. - Думаю, что мы их увидим уже в январе, и у нас будет план по завершению этой войны".

https://1prime.ru/20241123/merkel-853039322.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, дональд трамп, урегулирование, конфликт