https://1prime.ru/20241123/zelenskiy-853042507.html
Зеленский потребовал от Трампа предложений по урегулированию
Зеленский потребовал от Трампа предложений по урегулированию - 23.11.2024, ПРАЙМ
Зеленский потребовал от Трампа предложений по урегулированию
Владимир Зеленский потребовал от избранного президента США Дональда Трампа предложений по завершению конфликта, передает агентство Укринформ. | 23.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-23T22:01+0300
2024-11-23T22:01+0300
2024-11-23T22:02+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
дональд трамп
урегулирование
конфликт
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Владимир Зеленский потребовал от избранного президента США Дональда Трампа предложений по завершению конфликта, передает агентство Укринформ.Примечательно, что в ноябре, как писало издание Welt, глава киевского режима пытался встретиться с Трампом, хотя еще в июне публично заявлял, что Трамп станет "президентом-лузером", если вознамерится урегулировать конфликт, предложив Украине пойти на территориальные уступки. А совсем недавно в эфире украинского телеканала "Общественное" Зеленский заявил, что в разговоре с ним и Трампом формула "садись и слушай" не работает."Я хочу услышать предложения нового президента Соединенных Штатов Америки, - заявил глава киевского режима информагентству. - Думаю, что мы их увидим уже в январе, и у нас будет план по завершению этой войны".
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владимир зеленский, дональд трамп, урегулирование, конфликт
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, урегулирование, конфликт
Зеленский потребовал от Трампа предложений по урегулированию
Зеленский потребовал от Трампа предложений по завершению конфликта
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Владимир Зеленский потребовал от избранного президента США Дональда Трампа предложений по завершению конфликта, передает агентство Укринформ.
Примечательно, что в ноябре, как писало издание Welt, глава киевского режима пытался встретиться с Трампом, хотя еще в июне публично заявлял, что Трамп станет "президентом-лузером", если вознамерится урегулировать конфликт, предложив Украине пойти на территориальные уступки. А совсем недавно в эфире украинского телеканала "Общественное" Зеленский заявил, что в разговоре с ним и Трампом формула "садись и слушай" не работает.
"Сделал меня козлом отпущения". Меркель пожаловалась на Зеленского
"Я хочу услышать предложения нового президента Соединенных Штатов Америки, - заявил глава киевского режима информагентству. - Думаю, что мы их увидим уже в январе, и у нас будет план по завершению этой войны".