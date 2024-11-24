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Hyundai отзывает более 42 тысяч автомобилей в США
Hyundai отзывает более 42 тысяч автомобилей в США - 24.11.2024, ПРАЙМ
Hyundai отзывает более 42 тысяч автомобилей в США
Южнокорейский производитель автомобилей Hyundai отзывает более 42 тысяч машин в США из-за риска их самопроизвольного движения, сообщает телеканал NBC News. | 24.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-24T04:08+0300
2024-11-24T04:08+0300
2024-11-24T04:08+0300
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Южнокорейский производитель автомобилей Hyundai отзывает более 42 тысяч машин в США из-за риска их самопроизвольного движения, сообщает телеканал NBC News.
"Hyundai Motor North America объявила, что отзовет более 42 тысячи автомобилей из-за проблем с проводкой, из-за которых автомобили могут укатиться", - указывает телеканал.
Отмечается, что отзыв касается всех машин моделей Santa Cruz и Tucson 2025 модельного года в США, при этом дефект, по оценкам, имеется лишь у 1% из них.
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бизнес, сша, москва, hyundai
Бизнес, США, МОСКВА, Hyundai
Hyundai отзывает более 42 тысяч автомобилей в США
NBC: Hyundai отзывает более 42 тысяч машин в США из-за риска их самопроизвольного движения
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Южнокорейский производитель автомобилей Hyundai отзывает более 42 тысяч машин в США из-за риска их самопроизвольного движения, сообщает телеканал NBC News.
"Hyundai Motor North America объявила, что отзовет более 42 тысячи автомобилей из-за проблем с проводкой, из-за которых автомобили могут укатиться", - указывает телеканал.
Отмечается, что отзыв касается всех машин моделей Santa Cruz и Tucson 2025 модельного года в США, при этом дефект, по оценкам, имеется лишь у 1% из них.