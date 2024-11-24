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Карты "Мир" принимают в 11 странах, включая Россию - 24.11.2024, ПРАЙМ
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Карты "Мир" принимают в 11 странах, включая Россию
Карты "Мир" принимают в 11 странах, включая Россию - 24.11.2024, ПРАЙМ
Карты "Мир" принимают в 11 странах, включая Россию
Карты российской платежной системы "Мир" сегодня принимают в 11 государствах, а возможность оплаты "пластиком" китайского национального аналога от UnionPay есть | 24.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-24T07:39+0300
2024-11-24T07:39+0300
экономика
россия
финансы
виктор достов
нти
мгу
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Карты российской платежной системы "Мир" сегодня принимают в 11 государствах, а возможность оплаты "пластиком" китайского национального аналога от UnionPay есть в 154 странах, включая Россию, выяснило РИА Новости. Россияне уже более двух лет живут в условиях невозможности использования за рубежом карт крупнейших мировых систем - американских Visa и Mastercard, выпущенных отечественными банками. Оплачивать товары и услуги ими можно только внутри страны, так как функции по их обслуживанию выполняет Национальная система платежных карт. Во время зарубежных поездок можно воспользоваться картами "Мир" и UnionPay. "Карты "Мир" сейчас принимают в Белоруссии, Абхазии, Армении, Азербайджане, Таджикистане, Казахстане, на Кубе, во Вьетнаме, в Венесуэле и Южной Осетии", - сообщили агентству в службе клиентской поддержки. Таким образом, вместе с Россией суммарно получается 11 стран. География приема UnionPay многократно шире: как свидетельствуют данные на официальном сайте системы - это 154 страны, в том числе Россия и другие государства СНГ, США и страны Европы. Тем не менее, эксперты, опрошенные РИА Новости, предостерегают, что полностью полагаться только на безналичные способы расчета в зарубежных поездках все-таки нельзя, и советуют брать с собой наличные. "Во-первых, не все банки, а значит и терминалы, могут принимать карты этих двух систем. Во-вторых, нельзя исключать случаев отсутствия связи или программных сбоев, которые не позволят провести оплату безналичным способом оперативно, что часто требуется путешественникам. В-третьих, условия работы зарубежных банков с российскими картами могут динамично меняться, что может привести к невозможности проведения оплаты", - отмечает замдиректора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии хранения и анализа больших данных" на базе МГУ Тимофей Воронин. Для любой карты существует риск, что ее в данный момент не примут в конкретном терминале, соглашается эксперт Национальной технологической инициативы по цифровым финансам Виктор Достов. "Поэтому какое-то количество наличных обязательно надо иметь для подстраховки", - рекомендует он.
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россия, финансы, виктор достов, нти, мгу
Экономика, РОССИЯ, Финансы, Виктор Достов, НТИ, МГУ
07:39 24.11.2024
 
Карты "Мир" принимают в 11 странах, включая Россию

Карты "Мир" принимают в 11 странах, в том числе в России

© РИА Новости . Игорь Егоров | Перейти в медиабанкКарты "Мир" за рубежом
Карты Мир за рубежом - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости . Игорь Егоров
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Карты российской платежной системы "Мир" сегодня принимают в 11 государствах, а возможность оплаты "пластиком" китайского национального аналога от UnionPay есть в 154 странах, включая Россию, выяснило РИА Новости.
Россияне уже более двух лет живут в условиях невозможности использования за рубежом карт крупнейших мировых систем - американских Visa и Mastercard, выпущенных отечественными банками. Оплачивать товары и услуги ими можно только внутри страны, так как функции по их обслуживанию выполняет Национальная система платежных карт. Во время зарубежных поездок можно воспользоваться картами "Мир" и UnionPay.
"Карты "Мир" сейчас принимают в Белоруссии, Абхазии, Армении, Азербайджане, Таджикистане, Казахстане, на Кубе, во Вьетнаме, в Венесуэле и Южной Осетии", - сообщили агентству в службе клиентской поддержки. Таким образом, вместе с Россией суммарно получается 11 стран. География приема UnionPay многократно шире: как свидетельствуют данные на официальном сайте системы - это 154 страны, в том числе Россия и другие государства СНГ, США и страны Европы.
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Тем не менее, эксперты, опрошенные РИА Новости, предостерегают, что полностью полагаться только на безналичные способы расчета в зарубежных поездках все-таки нельзя, и советуют брать с собой наличные.
"Во-первых, не все банки, а значит и терминалы, могут принимать карты этих двух систем. Во-вторых, нельзя исключать случаев отсутствия связи или программных сбоев, которые не позволят провести оплату безналичным способом оперативно, что часто требуется путешественникам. В-третьих, условия работы зарубежных банков с российскими картами могут динамично меняться, что может привести к невозможности проведения оплаты", - отмечает замдиректора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии хранения и анализа больших данных" на базе МГУ Тимофей Воронин.
Для любой карты существует риск, что ее в данный момент не примут в конкретном терминале, соглашается эксперт Национальной технологической инициативы по цифровым финансам Виктор Достов. "Поэтому какое-то количество наличных обязательно надо иметь для подстраховки", - рекомендует он.
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыВиктор ДостовНТИМГУ
 
 
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