https://1prime.ru/20241124/knopka-853045277.html

Водителям рассказали о "секретной кнопке" для предотвращения повреждений

Водителям рассказали о "секретной кнопке" для предотвращения повреждений - 24.11.2024, ПРАЙМ

Водителям рассказали о "секретной кнопке" для предотвращения повреждений

Британский автоэксперт Скотти Килмер призвал владельцев автомобилей нажимать на кнопку "A-off" на приборной панели, пишет Daily Express. | 24.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-24T09:26+0300

2024-11-24T09:26+0300

2024-11-24T09:26+0300

авто

двигатель

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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Британский автоэксперт Скотти Килмер призвал владельцев автомобилей нажимать на кнопку "A-off" на приборной панели, пишет Daily Express.Как отмечается, игнорирование этой кнопки может привести к серьезным повреждениям двигателя, аккумулятора и стартера.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНовые автомобили оснащены режимом старт/стоп, который выключает двигатель на короткое время при остановке. Килмер отметил, что этот режим может ускорить износ важных частей автомобиля.Наибольший износ двигателя происходит при запуске автомобиля. Масло находится в нижней части двигателя, и масляный насос должен перекачивать его наверх для смазки. Каждый раз при остановке масло стекает вниз, что ускоряет износ двигателя и стартера.Водители могут выключить режим, нажав на кнопку "A off" рядом с рычагом переключения передач. В некоторых автомобилях может потребоваться нажать переключатель или выключить режим вручную через информационно-развлекательную систему.Эксперты считают, что такой режим может уменьшить загрязнение и сэкономить топливо. Но водителям может потребоваться время, чтобы освоить систему и начать ей доверять.Некоторые компоненты могут изнашиваться быстрее при включенном режиме.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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авто, двигатель