https://1prime.ru/20241124/medvedev-853047099.html
Медведев предостерег Запад от передачи Киеву ядерных технологий
Медведев предостерег Запад от передачи Киеву ядерных технологий - 24.11.2024, ПРАЙМ
Медведев предостерег Запад от передачи Киеву ядерных технологий
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на идеи снабдить Украину ядерным оружием предложил подумать над тем, кому из врагов | 24.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-24T12:25+0300
2024-11-24T12:25+0300
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на идеи снабдить Украину ядерным оружием предложил подумать над тем, кому из врагов Соединенных Штатов Москва могла бы передать свои ядерные технологии. "Западные СМИ наперебой предлагают США наделить б. Украину атомным оружием. Отличная мысль, особенно в свете новой доктрины ядерного сдерживания России. Остаётся ещё подумать о том, кому потенциально из врагов США мы могли бы передать свои ядерные технологии", - написал Медведев в своем Telegram-канале.Также он выразил уверенность в том, что в Киеве уже "сидят на чемоданах" в ожидании трудного развития событий на Украине."Зелёная бандеровская футболка провозгласила в своей Раде "план стойкости" из десяти пунктов. На самом деле ей нужен личный "план стійкості" из одного пункта: меньше нюхать и быть ближе к реалиям. Сама же "Верховная зрада Украины" сидит на чемоданах в ожидании трудного развития событий", - отметил зампред Совбеза.На фоне применения Россией ракеты "Орешник" Медведев дал Европе совет прекратить поддержку конфликта. По его словам, гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности "Орешник" способна нанести неприемлемый ущерб западным столицам, речь идет о минутах, и бомбоубежища не помогут."Поэтому лучше прекращать поддержку войны", - посоветовал Медведев.Комментируя заявления из Киева, отрицающие существование ракетных систем "Орешник", Медведев с иронией отметил, что "для тех, кто зажмурится, проблема исчезает автоматически"."Свою любопытную, инициативную ПРО в отношении БГРСД "Орешник" обнародовали хохляцкие пропагандисты: "Никакого "Орешника" вообще не существует". Правильно, надо быть проще! И для защиты достаточно просто зажмуриться. Для тех, кто зажмурится, проблема исчезает автоматически", - подчеркнул Медведев.
https://1prime.ru/20241123/medvedev-853035809.html
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дмитрий медведев, россия, украина, европа
Спецоперация на Украине, Дмитрий Медведев, РОССИЯ, УКРАИНА, ЕВРОПА
Медведев предостерег Запад от передачи Киеву ядерных технологий
Медведев предложил подумать, кому из врагов США Россия могла бы дать ядерные технологии
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на идеи снабдить Украину ядерным оружием предложил подумать над тем, кому из врагов Соединенных Штатов Москва могла бы передать свои ядерные технологии.
"Западные СМИ наперебой предлагают США наделить б. Украину атомным оружием. Отличная мысль, особенно в свете новой доктрины ядерного сдерживания России. Остаётся ещё подумать о том, кому потенциально из врагов США мы могли бы передать свои ядерные технологии", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Также он выразил уверенность в том, что в Киеве уже "сидят на чемоданах" в ожидании трудного развития событий на Украине.
Медведев рассказал, в каком случае завершится украинский конфликт
"Зелёная бандеровская футболка провозгласила в своей Раде "план стойкости" из десяти пунктов. На самом деле ей нужен личный "план стійкості" из одного пункта: меньше нюхать и быть ближе к реалиям. Сама же "Верховная зрада Украины" сидит на чемоданах в ожидании трудного развития событий", - отметил зампред Совбеза.
На фоне применения Россией ракеты "Орешник" Медведев дал Европе совет прекратить поддержку конфликта. По его словам, гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности "Орешник" способна нанести неприемлемый ущерб западным столицам, речь идет о минутах, и бомбоубежища не помогут.
"Поэтому лучше прекращать поддержку войны", - посоветовал Медведев.
Комментируя заявления из Киева, отрицающие существование ракетных систем "Орешник", Медведев с иронией отметил, что "для тех, кто зажмурится, проблема исчезает автоматически".
"Свою любопытную, инициативную ПРО в отношении БГРСД "Орешник" обнародовали хохляцкие пропагандисты: "Никакого "Орешника" вообще не существует". Правильно, надо быть проще! И для защиты достаточно просто зажмуриться. Для тех, кто зажмурится, проблема исчезает автоматически", - подчеркнул Медведев.