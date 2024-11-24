https://1prime.ru/20241124/merkel-853043614.html

Меркель выступила за переговоры по украинскому конфликту

Меркель выступила за переговоры по украинскому конфликту - 24.11.2024, ПРАЙМ

Меркель выступила за переговоры по украинскому конфликту

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в интервью газете Times, что считает необходимым проведение переговоров с целью урегулирования украинского конфликта. | 24.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-24T05:35+0300

2024-11-24T05:35+0300

2024-11-24T05:35+0300

спецоперация на украине

германия

ангела меркель

украина

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в интервью газете Times, что считает необходимым проведение переговоров с целью урегулирования украинского конфликта."Я считаю, что, в определенный момент - и ответственные люди сегодня должны определить этот момент - нам понадобятся разговоры. Решения, которое будет чисто военным, не будет", - сказала онаМеркель занимала должность федерального канцлера Германии с 2005 по 2021 годы. С 2000 по 2018 год она возглавляла партию Христианско-демократический союз.

https://1prime.ru/20241123/merkel-853039322.html

германия

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германия, ангела меркель, украина