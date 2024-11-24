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Меркель выступила за переговоры по украинскому конфликту - 24.11.2024, ПРАЙМ
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Меркель выступила за переговоры по украинскому конфликту
Меркель выступила за переговоры по украинскому конфликту - 24.11.2024, ПРАЙМ
Меркель выступила за переговоры по украинскому конфликту
Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в интервью газете Times, что считает необходимым проведение переговоров с целью урегулирования украинского конфликта. | 24.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-24T05:35+0300
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спецоперация на украине
германия
ангела меркель
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в интервью газете Times, что считает необходимым проведение переговоров с целью урегулирования украинского конфликта."Я считаю, что, в определенный момент - и ответственные люди сегодня должны определить этот момент - нам понадобятся разговоры. Решения, которое будет чисто военным, не будет", - сказала онаМеркель занимала должность федерального канцлера Германии с 2005 по 2021 годы. С 2000 по 2018 год она возглавляла партию Христианско-демократический союз.
https://1prime.ru/20241123/merkel-853039322.html
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германия, ангела меркель, украина
Спецоперация на Украине, ГЕРМАНИЯ, Ангела Меркель, УКРАИНА
05:35 24.11.2024
 
Меркель выступила за переговоры по украинскому конфликту

Меркель считает переговоры необходимыми для урегулирования украинского конфликта

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в интервью газете Times, что считает необходимым проведение переговоров с целью урегулирования украинского конфликта.
"Я считаю, что, в определенный момент - и ответственные люди сегодня должны определить этот момент - нам понадобятся разговоры. Решения, которое будет чисто военным, не будет", - сказала она
Меркель занимала должность федерального канцлера Германии с 2005 по 2021 годы. С 2000 по 2018 год она возглавляла партию Христианско-демократический союз.
Ангела Меркель - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2024
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Спецоперация на УкраинеГЕРМАНИЯАнгела МеркельУКРАИНА
 
 
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