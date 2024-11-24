https://1prime.ru/20241124/peskov-853046676.html

Песков сообщил о постоянных безрассудных шагах США в конфликте на Украине

Песков сообщил о постоянных безрассудных шагах США в конфликте на Украине - 24.11.2024, ПРАЙМ

Песков сообщил о постоянных безрассудных шагах США в конфликте на Украине

Россия постоянно вынуждена отвечать на беспрецедентную эскалацию, которую провоцирует завершающая свои полномочия администрация США. Такое заявление в беседе с... | 24.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-24T11:57+0300

2024-11-24T11:57+0300

2024-11-24T11:58+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Россия постоянно вынуждена отвечать на беспрецедентную эскалацию, которую провоцирует завершающая свои полномочия администрация США. Такое заявление в беседе с журналистов Павлом Зарубиным сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."(Президенту РФ Владимиру) Путину приходится отвечать на ту беспрецедентную эскалацию, которая провоцируется в первую очередь уходящей администрацией в Вашингтоне. Это приходится делать постоянно", - сказал пресс-секретарь российского лидера, говоря об утвержденной президентом обновленной ядерной доктрине России. По его словам, Соединенные Штаты каждый раз делают все более безрассудные шаги, провоцируя напряженность вокруг конфликта на Украине.

https://1prime.ru/20241123/peskov-853039609.html

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