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Песков сообщил о постоянных безрассудных шагах США в конфликте на Украине
Песков сообщил о постоянных безрассудных шагах США в конфликте на Украине - 24.11.2024, ПРАЙМ
Песков сообщил о постоянных безрассудных шагах США в конфликте на Украине
Россия постоянно вынуждена отвечать на беспрецедентную эскалацию, которую провоцирует завершающая свои полномочия администрация США. Такое заявление в беседе с... | 24.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-24T11:57+0300
2024-11-24T11:57+0300
2024-11-24T11:58+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Россия постоянно вынуждена отвечать на беспрецедентную эскалацию, которую провоцирует завершающая свои полномочия администрация США. Такое заявление в беседе с журналистов Павлом Зарубиным сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."(Президенту РФ Владимиру) Путину приходится отвечать на ту беспрецедентную эскалацию, которая провоцируется в первую очередь уходящей администрацией в Вашингтоне. Это приходится делать постоянно", - сказал пресс-секретарь российского лидера, говоря об утвержденной президентом обновленной ядерной доктрине России. По его словам, Соединенные Штаты каждый раз делают все более безрассудные шаги, провоцируя напряженность вокруг конфликта на Украине.
https://1prime.ru/20241123/peskov-853039609.html
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россия, сша, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, США, УКРАИНА
Песков сообщил о постоянных безрассудных шагах США в конфликте на Украине
Песков: России приходится отвечать на беспрецедентную эскалацию со стороны США
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Россия постоянно вынуждена отвечать на беспрецедентную эскалацию, которую провоцирует завершающая свои полномочия администрация США. Такое заявление в беседе с журналистов Павлом Зарубиным сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"(Президенту РФ Владимиру) Путину приходится отвечать на ту беспрецедентную эскалацию, которая провоцируется в первую очередь уходящей администрацией в Вашингтоне. Это приходится делать постоянно", - сказал пресс-секретарь российского лидера, говоря об утвержденной президентом обновленной ядерной доктрине России.
По его словам, Соединенные Штаты каждый раз делают все более безрассудные шаги, провоцируя напряженность вокруг конфликта на Украине.
Песков объяснил, почему о разработке "Орешника" ранее не было известно