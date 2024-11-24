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Песков сообщил о постоянных безрассудных шагах США в конфликте на Украине - 24.11.2024, ПРАЙМ
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Песков сообщил о постоянных безрассудных шагах США в конфликте на Украине
Песков сообщил о постоянных безрассудных шагах США в конфликте на Украине - 24.11.2024, ПРАЙМ
Песков сообщил о постоянных безрассудных шагах США в конфликте на Украине
Россия постоянно вынуждена отвечать на беспрецедентную эскалацию, которую провоцирует завершающая свои полномочия администрация США. Такое заявление в беседе с... | 24.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-24T11:57+0300
2024-11-24T11:58+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Россия постоянно вынуждена отвечать на беспрецедентную эскалацию, которую провоцирует завершающая свои полномочия администрация США. Такое заявление в беседе с журналистов Павлом Зарубиным сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."(Президенту РФ Владимиру) Путину приходится отвечать на ту беспрецедентную эскалацию, которая провоцируется в первую очередь уходящей администрацией в Вашингтоне. Это приходится делать постоянно", - сказал пресс-секретарь российского лидера, говоря об утвержденной президентом обновленной ядерной доктрине России. По его словам, Соединенные Штаты каждый раз делают все более безрассудные шаги, провоцируя напряженность вокруг конфликта на Украине.
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россия, сша, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, США, УКРАИНА
11:57 24.11.2024 (обновлено: 11:58 24.11.2024)
 
Песков сообщил о постоянных безрассудных шагах США в конфликте на Украине

Песков: России приходится отвечать на беспрецедентную эскалацию со стороны США

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Россия постоянно вынуждена отвечать на беспрецедентную эскалацию, которую провоцирует завершающая свои полномочия администрация США. Такое заявление в беседе с журналистов Павлом Зарубиным сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"(Президенту РФ Владимиру) Путину приходится отвечать на ту беспрецедентную эскалацию, которая провоцируется в первую очередь уходящей администрацией в Вашингтоне. Это приходится делать постоянно", - сказал пресс-секретарь российского лидера, говоря об утвержденной президентом обновленной ядерной доктрине России.
По его словам, Соединенные Штаты каждый раз делают все более безрассудные шаги, провоцируя напряженность вокруг конфликта на Украине.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯСШАУКРАИНА
 
 
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