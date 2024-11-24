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Песков объяснил, почему потребовались ответные шаги в отношении США - 24.11.2024, ПРАЙМ
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Песков объяснил, почему потребовались ответные шаги в отношении США
Песков объяснил, почему потребовались ответные шаги в отношении США - 24.11.2024, ПРАЙМ
Песков объяснил, почему потребовались ответные шаги в отношении США
Соединенные Штаты проигнорировали ранее высказанные президентом России Владимиром Путиным предупреждения, поэтому потребовались решительные ответные шаги,... | 24.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-24T12:59+0300
2024-11-24T12:59+0300
спецоперация на украине
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты проигнорировали ранее высказанные президентом России Владимиром Путиным предупреждения, поэтому потребовались решительные ответные шаги, заявил пресс- секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину."Они пошли на то, чтобы игнорировать предупреждения Путина. И отсюда возникла эта ситуация. И потребовались такие решительные шаги и такие жёсткие заявления нашего президента", - отметил представитель Кремля.Песков напомнил, что несколько месяцев назад в Санкт-Петербурге Путин послал" абсолютно недвусмысленный сигнал, четкий, аргументированный". "Выступая в Санкт-Петербурге пару месяцев назад, Путин же четко предупреждал об этом. Он послал абсолютно недвусмысленный сигнал, четкий, аргументированный. Конечно, была все-таки надежда, что страны прислушались к этому", - сказал Песков.По его словам, внутриполитическая жажда мести в Вашингтоне и оголтелость тех, кто принимает решения, привели к нынешней ситуации с эскалацией украинского конфликта."Я думаю, здесь произошла такая смесь и оголтелости тех, кто принимает решения, смесь их натуры, вот партии войны, и еще жажда мести внутриполитической. Все эти факторы, они срослись в Вашингтоне. И отсюда произошло это решение. Они пошли на то, чтобы игнорировать предупреждение. И отсюда возникла эта ситуация", - сказал Песков.В четверг Путин сделал заявление о ходе спецоперации и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". В Днепропетровске Вооруженными силами РФ был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, производящий в том числе ракетную технику.
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дмитрий песков, владимир путин, россия, сша, украина
Спецоперация на Украине, Дмитрий Песков, Владимир Путин, РОССИЯ, США, УКРАИНА
12:59 24.11.2024
 
Песков объяснил, почему потребовались ответные шаги в отношении США

Песков: США проигнорировали предупреждения Путина, поэтому потребовались ответные шаги

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты проигнорировали ранее высказанные президентом России Владимиром Путиным предупреждения, поэтому потребовались решительные ответные шаги, заявил пресс- секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
"Они пошли на то, чтобы игнорировать предупреждения Путина. И отсюда возникла эта ситуация. И потребовались такие решительные шаги и такие жёсткие заявления нашего президента", - отметил представитель Кремля.
Песков напомнил, что несколько месяцев назад в Санкт-Петербурге Путин послал" абсолютно недвусмысленный сигнал, четкий, аргументированный".
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2024
Песков сообщил о постоянных безрассудных шагах США в конфликте на Украине
11:57
"Выступая в Санкт-Петербурге пару месяцев назад, Путин же четко предупреждал об этом. Он послал абсолютно недвусмысленный сигнал, четкий, аргументированный. Конечно, была все-таки надежда, что страны прислушались к этому", - сказал Песков.
По его словам, внутриполитическая жажда мести в Вашингтоне и оголтелость тех, кто принимает решения, привели к нынешней ситуации с эскалацией украинского конфликта.
"Я думаю, здесь произошла такая смесь и оголтелости тех, кто принимает решения, смесь их натуры, вот партии войны, и еще жажда мести внутриполитической. Все эти факторы, они срослись в Вашингтоне. И отсюда произошло это решение. Они пошли на то, чтобы игнорировать предупреждение. И отсюда возникла эта ситуация", - сказал Песков.
В четверг Путин сделал заявление о ходе спецоперации и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". В Днепропетровске Вооруженными силами РФ был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, производящий в том числе ракетную технику.
 
Спецоперация на УкраинеДмитрий ПесковВладимир ПутинРОССИЯСШАУКРАИНА
 
 
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