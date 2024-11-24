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Россия продлит соглашение с Белоруссией по экспорту нефти
Россия продлит соглашение с Белоруссией по экспорту нефти - 24.11.2024, ПРАЙМ
Россия продлит соглашение с Белоруссией по экспорту нефти
Правительство России одобрило проект протокола, который продлевает соглашение с Белоруссией о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в... | 24.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-24T00:28+0300
2024-11-24T00:28+0300
2024-11-24T00:28+0300
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Правительство России одобрило проект протокола, который продлевает соглашение с Белоруссией о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов на два года - до конца 2026 года, соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования.
"Одобрить подготовленный Минэнерго России согласованный МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с белорусской стороной проект протокола о внесении изменений в соглашение", - следует из документа.
Соглашение между правительствами России и Белоруссии о сотрудничестве в области экспорта нефти и нефтепродуктов было заключено 12 января 2007 года.
Так, соглашение сроком действия по 31 декабря 2024 года продлевается до 31 декабря 2026 года. Затем "его действие автоматически продлевается на последующие годичные периоды, если ни одна из сторон не уведомит за три месяца до истечения очередного годичного периода другую сторону о своем намерении прекратить действие настоящего соглашения".
Протокол вступит в силу с момента получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур.
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нефть, белоруссия, москва, мид
Энергетика, Нефть, Экономика, БЕЛОРУССИЯ, МОСКВА, МИД
Россия продлит соглашение с Белоруссией по экспорту нефти
Правительство одобрило продление соглашения с Белоруссией по экспорту нефти
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Правительство России одобрило проект протокола, который продлевает соглашение с Белоруссией о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов на два года - до конца 2026 года, соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования.
"Одобрить подготовленный Минэнерго России согласованный МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с белорусской стороной проект протокола о внесении изменений в соглашение", - следует из документа.
Соглашение между правительствами России и Белоруссии о сотрудничестве в области экспорта нефти и нефтепродуктов было заключено 12 января 2007 года.
Так, соглашение сроком действия по 31 декабря 2024 года продлевается до 31 декабря 2026 года. Затем "его действие автоматически продлевается на последующие годичные периоды, если ни одна из сторон не уведомит за три месяца до истечения очередного годичного периода другую сторону о своем намерении прекратить действие настоящего соглашения".
Протокол вступит в силу с момента получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур.