https://1prime.ru/20241124/rossija-853043076.html

Россия продлит соглашение с Белоруссией по экспорту нефти

Россия продлит соглашение с Белоруссией по экспорту нефти - 24.11.2024, ПРАЙМ

Россия продлит соглашение с Белоруссией по экспорту нефти

Правительство России одобрило проект протокола, который продлевает соглашение с Белоруссией о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в... | 24.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-24T00:28+0300

2024-11-24T00:28+0300

2024-11-24T00:28+0300

энергетика

нефть

экономика

белоруссия

москва

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853043076.jpg?1732397321

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Правительство России одобрило проект протокола, который продлевает соглашение с Белоруссией о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов на два года - до конца 2026 года, соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования. "Одобрить подготовленный Минэнерго России согласованный МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с белорусской стороной проект протокола о внесении изменений в соглашение", - следует из документа. Соглашение между правительствами России и Белоруссии о сотрудничестве в области экспорта нефти и нефтепродуктов было заключено 12 января 2007 года. Так, соглашение сроком действия по 31 декабря 2024 года продлевается до 31 декабря 2026 года. Затем "его действие автоматически продлевается на последующие годичные периоды, если ни одна из сторон не уведомит за три месяца до истечения очередного годичного периода другую сторону о своем намерении прекратить действие настоящего соглашения". Протокол вступит в силу с момента получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур.

белоруссия

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, белоруссия, москва, мид