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"Вменяемость под вопросом". В Британии оценили аппетиты Зеленского - 24.11.2024, ПРАЙМ
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"Вменяемость под вопросом". В Британии оценили аппетиты Зеленского
"Вменяемость под вопросом". В Британии оценили аппетиты Зеленского - 24.11.2024, ПРАЙМ
"Вменяемость под вопросом". В Британии оценили аппетиты Зеленского
В ответ на последовавшую после удара "Орешником" просьбу Владимира Зеленского о поставках дополнительных комплексов ПВО читатели британского издания Telegraph... | 24.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-24T20:39+0300
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. В ответ на последовавшую после удара "Орешником" просьбу Владимира Зеленского о поставках дополнительных комплексов ПВО читатели британского издания Telegraph выразили серьезные сомнения в здравомыслии главы киевского режима, а также пожалели об уже потраченных на Украину средствах.Пользователь Eunice Theaker зашел, что называется, с козырей, по сути назвав Зеленского полоумным, а заодно обвинив союзников Киева в неразборчивости: "Вменяемость этого лидера настолько под вопросом, что я удивляюсь, как другие страны помогают ему поддерживать свое существование, продолжая конфликт".Другой пользователь - с ником penelope pitstop - небрежно оценил словарный запас главы киевского режима: "Дайте, дайте, дайте ... Вот и все, что говорит этот зеленый гоблин".А Robert Knapman воспользовался моментом, чтобы с чувством безысходности оценить результат траты денег законопослушных британских налогоплательщиков: "Мы потратили достаточно денег британских налогоплательщиков на Украину. И что? — Ничего!"Его "брат по разуму" с ником Thoroughly Debunked вспомнил не только про налогоплательщиков, но и про британских стариков, которым не хватает денег на отопление: "Британские налогоплательщики выбрасывают огромные деньги на ветер ради этого затянувшегося конфликта. Тем временем пенсионеры живут в условиях нехватки топлива и умирают от холода".Но, вероятно, наиболее обидный для Зеленского комментарий оставил пользователь Peter Salt: "Когда уже Зеленский поумнеет? Ему больше нечего отдавать, и во всем мире нет желающих продолжать этот бессмысленный конфликт. Время мирных переговоров".
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20:39 24.11.2024 (обновлено: 20:40 24.11.2024)
 
"Вменяемость под вопросом". В Британии оценили аппетиты Зеленского

Читатели британской газеты Telegraph поставили под вопрос вменяемость Зеленского

© AFP / Andrew CowieКрыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании
Крыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2024
© AFP / Andrew Cowie
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. В ответ на последовавшую после удара "Орешником" просьбу Владимира Зеленского о поставках дополнительных комплексов ПВО читатели британского издания Telegraph выразили серьезные сомнения в здравомыслии главы киевского режима, а также пожалели об уже потраченных на Украину средствах.
Пользователь Eunice Theaker зашел, что называется, с козырей, по сути назвав Зеленского полоумным, а заодно обвинив союзников Киева в неразборчивости: "Вменяемость этого лидера настолько под вопросом, что я удивляюсь, как другие страны помогают ему поддерживать свое существование, продолжая конфликт".
Другой пользователь - с ником penelope pitstop - небрежно оценил словарный запас главы киевского режима: "Дайте, дайте, дайте ... Вот и все, что говорит этот зеленый гоблин".
А Robert Knapman воспользовался моментом, чтобы с чувством безысходности оценить результат траты денег законопослушных британских налогоплательщиков: "Мы потратили достаточно денег британских налогоплательщиков на Украину. И что? — Ничего!"
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Его "брат по разуму" с ником Thoroughly Debunked вспомнил не только про налогоплательщиков, но и про британских стариков, которым не хватает денег на отопление: "Британские налогоплательщики выбрасывают огромные деньги на ветер ради этого затянувшегося конфликта. Тем временем пенсионеры живут в условиях нехватки топлива и умирают от холода".
Но, вероятно, наиболее обидный для Зеленского комментарий оставил пользователь Peter Salt: "Когда уже Зеленский поумнеет? Ему больше нечего отдавать, и во всем мире нет желающих продолжать этот бессмысленный конфликт. Время мирных переговоров".
 
Спецоперация на Украине
 
 
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