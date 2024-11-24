https://1prime.ru/20241124/svo-853050164.html

"Вменяемость под вопросом". В Британии оценили аппетиты Зеленского

"Вменяемость под вопросом". В Британии оценили аппетиты Зеленского - 24.11.2024, ПРАЙМ

"Вменяемость под вопросом". В Британии оценили аппетиты Зеленского

В ответ на последовавшую после удара "Орешником" просьбу Владимира Зеленского о поставках дополнительных комплексов ПВО читатели британского издания Telegraph... | 24.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-24T20:39+0300

2024-11-24T20:39+0300

2024-11-24T20:40+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. В ответ на последовавшую после удара "Орешником" просьбу Владимира Зеленского о поставках дополнительных комплексов ПВО читатели британского издания Telegraph выразили серьезные сомнения в здравомыслии главы киевского режима, а также пожалели об уже потраченных на Украину средствах.Пользователь Eunice Theaker зашел, что называется, с козырей, по сути назвав Зеленского полоумным, а заодно обвинив союзников Киева в неразборчивости: "Вменяемость этого лидера настолько под вопросом, что я удивляюсь, как другие страны помогают ему поддерживать свое существование, продолжая конфликт".Другой пользователь - с ником penelope pitstop - небрежно оценил словарный запас главы киевского режима: "Дайте, дайте, дайте ... Вот и все, что говорит этот зеленый гоблин".А Robert Knapman воспользовался моментом, чтобы с чувством безысходности оценить результат траты денег законопослушных британских налогоплательщиков: "Мы потратили достаточно денег британских налогоплательщиков на Украину. И что? — Ничего!"Его "брат по разуму" с ником Thoroughly Debunked вспомнил не только про налогоплательщиков, но и про британских стариков, которым не хватает денег на отопление: "Британские налогоплательщики выбрасывают огромные деньги на ветер ради этого затянувшегося конфликта. Тем временем пенсионеры живут в условиях нехватки топлива и умирают от холода".Но, вероятно, наиболее обидный для Зеленского комментарий оставил пользователь Peter Salt: "Когда уже Зеленский поумнеет? Ему больше нечего отдавать, и во всем мире нет желающих продолжать этот бессмысленный конфликт. Время мирных переговоров".

https://1prime.ru/20241123/vybory-853041108.html

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