https://1prime.ru/20241124/tramp-853047259.html

Блеф и непредсказуемость. Математика объясняет возможную стратегию Трампа

Блеф и непредсказуемость. Математика объясняет возможную стратегию Трампа - 24.11.2024, ПРАЙМ

Блеф и непредсказуемость. Математика объясняет возможную стратегию Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп известен своим непредсказуемым и иррациональным характером — это качество может как сыграть на руку, так и поставить его в | 24.11.2024, ПРАЙМ

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спецоперация на украине

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тайвань

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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп известен своим непредсказуемым и иррациональным характером — это качество может как сыграть на руку, так и поставить его в неприятное положение в рамках противостояния вокруг Украины или Тайваня, пишет австралийское издание The Conversation.Как отмечается, Трамп пригрозил кардинальными изменениями в политике после вступления в должность, и наибольшую обеспокоенность вызывает его подход к конфликту на Украине и поддержке Тайваня.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramМатематическая теория игр объясняет, что непредсказуемость Трампа может быть как преимуществом, так и недостатком. В модели ястребов и голубей — например, когда игроки едут на автомобиле навстречу друг другу и могут либо допустить столкновение, либо в последний момент отвернуть, непредсказуемость может привести к победе.Издание приводит примеры из первого срока Трампа — он нанес исторический визит в Северную Корею, но его попытка создать альянс с КНДР и добиться отказа Пхеньяна от ядерной программы потерпела крах.Вместе с тем, его угрозы прекратить поддержку НАТО помогли убедить союзников увеличить расходы на оборону.Таким образом, непредсказуемость Трампа может стать фактором сдерживания для президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.Если Путин откажется от мирной договоренности по Украине, Трамп может воспринять это как личную обиду и настроиться против Кремля.Теория игр показывает, что непредсказуемость и опрометчивость могут быть выгодны в конфликтных ситуациях, и никто не знает, какое решение Трамп примет в дальнейшем, делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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сша

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сша, россия, китай, дональд трамп, владимир путин, украина, тайвань