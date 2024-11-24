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Блеф и непредсказуемость. Математика объясняет возможную стратегию Трампа - 24.11.2024, ПРАЙМ
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Блеф и непредсказуемость. Математика объясняет возможную стратегию Трампа
Блеф и непредсказуемость. Математика объясняет возможную стратегию Трампа - 24.11.2024, ПРАЙМ
Блеф и непредсказуемость. Математика объясняет возможную стратегию Трампа
Избранный президент США Дональд Трамп известен своим непредсказуемым и иррациональным характером — это качество может как сыграть на руку, так и поставить его в | 24.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-24T12:51+0300
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владимир путин
украина
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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп известен своим непредсказуемым и иррациональным характером — это качество может как сыграть на руку, так и поставить его в неприятное положение в рамках противостояния вокруг Украины или Тайваня, пишет австралийское издание The Conversation.Как отмечается, Трамп пригрозил кардинальными изменениями в политике после вступления в должность, и наибольшую обеспокоенность вызывает его подход к конфликту на Украине и поддержке Тайваня.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramМатематическая теория игр объясняет, что непредсказуемость Трампа может быть как преимуществом, так и недостатком. В модели ястребов и голубей — например, когда игроки едут на автомобиле навстречу друг другу и могут либо допустить столкновение, либо в последний момент отвернуть, непредсказуемость может привести к победе.Издание приводит примеры из первого срока Трампа — он нанес исторический визит в Северную Корею, но его попытка создать альянс с КНДР и добиться отказа Пхеньяна от ядерной программы потерпела крах.Вместе с тем, его угрозы прекратить поддержку НАТО помогли убедить союзников увеличить расходы на оборону.Таким образом, непредсказуемость Трампа может стать фактором сдерживания для президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.Если Путин откажется от мирной договоренности по Украине, Трамп может воспринять это как личную обиду и настроиться против Кремля.Теория игр показывает, что непредсказуемость и опрометчивость могут быть выгодны в конфликтных ситуациях, и никто не знает, какое решение Трамп примет в дальнейшем, делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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сша, россия, китай, дональд трамп, владимир путин, украина, тайвань
Спецоперация на Украине, США, РОССИЯ, КИТАЙ, Дональд Трамп, Владимир Путин, УКРАИНА, ТАЙВАНЬ
12:51 24.11.2024
 
Блеф и непредсказуемость. Математика объясняет возможную стратегию Трампа

Conversation: непредсказуемость Трампа может сыграть в его пользу и окупиться

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп известен своим непредсказуемым и иррациональным характером — это качество может как сыграть на руку, так и поставить его в неприятное положение в рамках противостояния вокруг Украины или Тайваня, пишет австралийское издание The Conversation.
Как отмечается, Трамп пригрозил кардинальными изменениями в политике после вступления в должность, и наибольшую обеспокоенность вызывает его подход к конфликту на Украине и поддержке Тайваня.
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Математическая теория игр объясняет, что непредсказуемость Трампа может быть как преимуществом, так и недостатком. В модели ястребов и голубей — например, когда игроки едут на автомобиле навстречу друг другу и могут либо допустить столкновение, либо в последний момент отвернуть, непредсказуемость может привести к победе.
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Издание приводит примеры из первого срока Трампа — он нанес исторический визит в Северную Корею, но его попытка создать альянс с КНДР и добиться отказа Пхеньяна от ядерной программы потерпела крах.
Вместе с тем, его угрозы прекратить поддержку НАТО помогли убедить союзников увеличить расходы на оборону.
Таким образом, непредсказуемость Трампа может стать фактором сдерживания для президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
Если Путин откажется от мирной договоренности по Украине, Трамп может воспринять это как личную обиду и настроиться против Кремля.
Теория игр показывает, что непредсказуемость и опрометчивость могут быть выгодны в конфликтных ситуациях, и никто не знает, какое решение Трамп примет в дальнейшем, делает вывод автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеСШАРОССИЯКИТАЙДональд ТрампВладимир ПутинУКРАИНАТАЙВАНЬ
 
 
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