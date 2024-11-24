https://1prime.ru/20241124/ukraina-853049568.html

В Госдуме призвали украинцев открыть глаза на истинную причину конфликта

В Госдуме призвали украинцев открыть глаза на истинную причину конфликта - 24.11.2024, ПРАЙМ

В Госдуме призвали украинцев открыть глаза на истинную причину конфликта

Украинцам нужно открыть глаза на истинную причину конфликта на территории Украины, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности... | 24.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-24T17:30+0300

2024-11-24T17:30+0300

2024-11-24T17:30+0300

спецоперация на украине

россия

украина

запад

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/05/852601255_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c6df4a8dc5959d88bd7c086bfaf9f4d6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – ПРАЙМ. Украинцам нужно открыть глаза на истинную причину конфликта на территории Украины, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.В то же время политик призвал граждан Украины наконец понять и признать, что их настоящим врагом являются американские госкорпорации и их киевские ставленники. "Украинскому народу пора прозреть. Открыть глаза на истинную причину всех их бед и военного конфликта. К сожалению, украинское черноземье и все плодородные пахотные земли киевский режим фактически отдал за транши американским госкорпорациям, превратив Украину в колонию, а ее жителей - в рабов", - сказал депутат в беседе с агентством РИА Новости. Шеремет также уточнил, что украинских граждан вынуждают под придуманным предлогом защиты своего государства идти на фронт и умирать там за интересны Соединенных Штатов. По его словам, украинцы стали заложниками "террористической клики".Он также призвал украинцев наконец "совсем не бесплатное" западное оружие и понять, кто на самом деле желает им зла.

https://1prime.ru/20241124/ssha-853047779.html

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, запад