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Проблеск реализма. Зеленский вынужден смириться с неизбежным
Проблеск реализма. Зеленский вынужден смириться с неизбежным - 24.11.2024, ПРАЙМ
Проблеск реализма. Зеленский вынужден смириться с неизбежным
После победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США Владимир Зеленский смягчил свою воинственную риторику и признал, что Крым не удастся... | 24.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-24T11:48+0300
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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. После победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США Владимир Зеленский смягчил свою воинственную риторику и признал, что Крым не удастся вернуть силой, а только дипломатическим путем, пишет британское издание The Telegraph.В частности, недавно Зеленский заявил, что конфликт закончится быстрее с новой политикой команды Трампа. Сам Трамп заявил о желании скорейшего окончания украинского конфликта, а это означает, что Зеленскому придется заключить сделку с президентом России Владимиром Путиным, отмечается в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСейчас Зеленский лишился мощного союзника для продолжения боевых действий. И в самой стране отношение общественности к перспективе продолжать их также поменялось. Согласно опросу The Economist, 52% респондентов хотят договориться о прекращении боевых действий, тогда как в прошлом году таких было лишь 27%.Бывший британский военный атташе Джон Форман считает, что Зеленский приспосабливается к новой реальности. Ситуация для Украины очень тяжелая, и после победы Трампа виден проблеск реализма.Сейчас Москва контролирует большую часть Донбасса и обширные части Херсонской и Запорожской областей. В 2014 году Россия провела референдум о воссоединении с Россией в Крыму. Так что в совокупности это составляет примерно 20% Украины в границах 1991 года.Зеленский, профессиональный юморист, ранее намеревался полностью выдавить Россию с Украины. Теперь же он готов довольствоваться меньшим, несмотря на смену риторики, делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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украина, владимир зеленский, россия, владимир путин, сша, дональд трамп
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, РОССИЯ, Владимир Путин, США, Дональд Трамп
Проблеск реализма. Зеленский вынужден смириться с неизбежным
Telegraph: Зеленский изменил риторику и готов довольствоваться малым
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ.
После победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США Владимир Зеленский смягчил свою воинственную риторику и признал, что Крым не удастся вернуть силой, а только дипломатическим путем, пишет британское издание The Telegraph
.
В частности, недавно Зеленский заявил, что конфликт закончится быстрее с новой политикой команды Трампа. Сам Трамп заявил о желании скорейшего окончания украинского конфликта, а это означает, что Зеленскому придется заключить сделку с президентом России Владимиром Путиным, отмечается в публикации.
Сейчас Зеленский лишился мощного союзника для продолжения боевых действий. И в самой стране отношение общественности к перспективе продолжать их также поменялось. Согласно опросу The Economist, 52% респондентов хотят договориться о прекращении боевых действий, тогда как в прошлом году таких было лишь 27%.
"Готовится к выборам". Обескураживающая новость о партии Зеленского
Бывший британский военный атташе Джон Форман считает, что Зеленский приспосабливается к новой реальности. Ситуация для Украины очень тяжелая, и после победы Трампа виден проблеск реализма.
Сейчас Москва контролирует большую часть Донбасса и обширные части Херсонской и Запорожской областей. В 2014 году Россия провела референдум о воссоединении с Россией в Крыму. Так что в совокупности это составляет примерно 20% Украины в границах 1991 года.
Зеленский, профессиональный юморист, ранее намеревался полностью выдавить Россию с Украины. Теперь же он готов довольствоваться меньшим, несмотря на смену риторики, делает вывод автор.