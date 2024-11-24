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Проблеск реализма. Зеленский вынужден смириться с неизбежным

Проблеск реализма. Зеленский вынужден смириться с неизбежным - 24.11.2024, ПРАЙМ

Проблеск реализма. Зеленский вынужден смириться с неизбежным

После победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США Владимир Зеленский смягчил свою воинственную риторику и признал, что Крым не удастся... | 24.11.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. После победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США Владимир Зеленский смягчил свою воинственную риторику и признал, что Крым не удастся вернуть силой, а только дипломатическим путем, пишет британское издание The Telegraph.В частности, недавно Зеленский заявил, что конфликт закончится быстрее с новой политикой команды Трампа. Сам Трамп заявил о желании скорейшего окончания украинского конфликта, а это означает, что Зеленскому придется заключить сделку с президентом России Владимиром Путиным, отмечается в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСейчас Зеленский лишился мощного союзника для продолжения боевых действий. И в самой стране отношение общественности к перспективе продолжать их также поменялось. Согласно опросу The Economist, 52% респондентов хотят договориться о прекращении боевых действий, тогда как в прошлом году таких было лишь 27%.Бывший британский военный атташе Джон Форман считает, что Зеленский приспосабливается к новой реальности. Ситуация для Украины очень тяжелая, и после победы Трампа виден проблеск реализма.Сейчас Москва контролирует большую часть Донбасса и обширные части Херсонской и Запорожской областей. В 2014 году Россия провела референдум о воссоединении с Россией в Крыму. Так что в совокупности это составляет примерно 20% Украины в границах 1991 года.Зеленский, профессиональный юморист, ранее намеревался полностью выдавить Россию с Украины. Теперь же он готов довольствоваться меньшим, несмотря на смену риторики, делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, владимир зеленский, россия, владимир путин, сша, дональд трамп