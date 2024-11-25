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Казахстан выразил готовность обсудить с Россией строительство АЭС - 25.11.2024, ПРАЙМ
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Казахстан выразил готовность обсудить с Россией строительство АЭС
Казахстан выразил готовность обсудить с Россией строительство АЭС - 25.11.2024, ПРАЙМ
Казахстан выразил готовность обсудить с Россией строительство АЭС
Казахстан готов обсудить с РФ строительство первой атомной электростанции в республике в рамках государственного визита президента России Владимира Путина в... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T13:33+0300
2024-11-25T13:33+0300
экономика
казахстан
россия
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АСТАНА, 25 ноя - ПРАЙМ. Казахстан готов обсудить с РФ строительство первой атомной электростанции в республике в рамках государственного визита президента России Владимира Путина в Астану 27 ноября, сообщил министр энергетики Казахстана Алмасдам Саткалиев. "Если данный вопрос будет поднят российской стороной, то есть мы готовы к данному обсуждению", - сказал Саткалиев, отвечая в кулуарах парламента на вопрос журналистов о том, будет ли обсуждаться строительство АЭС в ходе визита Путина. Также глава минэнерго добавил, что в республике создана соответствующая межправительственная комиссия, которая рассматривает предложение всех претендентов на строительство АЭС. В Казахстане 6 октября состоялся республиканский референдум по строительству первой в стране атомной электростанции. По данным ЦИК республики, проект поддержали 71,12% избирателей. В июне 2022 года минэнерго Казахстана заявило, что АЭС планируется возвести к 2035 году с бюджетом в 11,2 миллиарда долларов. В шорт-лист кандидатов на строительство вошли российская госкорпорация "Росатом", южнокорейская KHNP, китайская CNNC и французская EDF. По словам президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева, строительство и эксплуатацию АЭС следует доверить международному консорциуму. Окончательное решение по этому вопросу власти примут в 2025 году. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 7 ноября посетил Астану, где сообщил, что Россия предложила свои решения по строительству АЭС в Казахстане. Он уточнил, что "Росатом" готов предоставить свои компетенции и сотрудничать с казахстанскими партнерами, а также с соответствующими агентствами и структурами других стран. Казахстанский эксперт в области энергетики Петр Своик, в частности, выражал уверенность, что ядерный реактор на первой атомной электростанции в Казахстане будет на 99% российским. В беседе с РИА новости он рассказал, что надежная и эффективная конструкция ядерного реактора "Росатома" не является единственной тому предпосылкой. По его словам, предложение о строительстве атомной электростанции в Казахстане исходило именно от России.
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казахстан, россия, аэс
Экономика, КАЗАХСТАН, РОССИЯ, АЭС
13:33 25.11.2024
 
Казахстан выразил готовность обсудить с Россией строительство АЭС

Саткалиев: Казахстан готов обсудить с РФ строительство первой АЭС в республике

© flickr.com / sly06%Флаг Казахстана
%Флаг Казахстана - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2024
© flickr.com / sly06
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АСТАНА, 25 ноя - ПРАЙМ. Казахстан готов обсудить с РФ строительство первой атомной электростанции в республике в рамках государственного визита президента России Владимира Путина в Астану 27 ноября, сообщил министр энергетики Казахстана Алмасдам Саткалиев.
"Если данный вопрос будет поднят российской стороной, то есть мы готовы к данному обсуждению", - сказал Саткалиев, отвечая в кулуарах парламента на вопрос журналистов о том, будет ли обсуждаться строительство АЭС в ходе визита Путина.
Также глава минэнерго добавил, что в республике создана соответствующая межправительственная комиссия, которая рассматривает предложение всех претендентов на строительство АЭС.
В Казахстане 6 октября состоялся республиканский референдум по строительству первой в стране атомной электростанции. По данным ЦИК республики, проект поддержали 71,12% избирателей. В июне 2022 года минэнерго Казахстана заявило, что АЭС планируется возвести к 2035 году с бюджетом в 11,2 миллиарда долларов. В шорт-лист кандидатов на строительство вошли российская госкорпорация "Росатом", южнокорейская KHNP, китайская CNNC и французская EDF. По словам президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева, строительство и эксплуатацию АЭС следует доверить международному консорциуму. Окончательное решение по этому вопросу власти примут в 2025 году.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 7 ноября посетил Астану, где сообщил, что Россия предложила свои решения по строительству АЭС в Казахстане. Он уточнил, что "Росатом" готов предоставить свои компетенции и сотрудничать с казахстанскими партнерами, а также с соответствующими агентствами и структурами других стран.
Казахстанский эксперт в области энергетики Петр Своик, в частности, выражал уверенность, что ядерный реактор на первой атомной электростанции в Казахстане будет на 99% российским. В беседе с РИА новости он рассказал, что надежная и эффективная конструкция ядерного реактора "Росатома" не является единственной тому предпосылкой. По его словам, предложение о строительстве атомной электростанции в Казахстане исходило именно от России.
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