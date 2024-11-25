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В США предположили, куда Украина может ударить ракетами ATACMS - 25.11.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241125/atacms-853061926.html
В США предположили, куда Украина может ударить ракетами ATACMS
В США предположили, куда Украина может ударить ракетами ATACMS - 25.11.2024, ПРАЙМ
В США предположили, куда Украина может ударить ракетами ATACMS
Украина впервые использовала американские ракеты ATACMS для ударов по территории России, в результате шесть ракет поразили склад боеприпасов в 120 километрах от | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T11:56+0300
2024-11-25T11:56+0300
спецоперация на украине
украина
ракеты atacms
россия
ростовская область
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МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Украина впервые использовала американские ракеты ATACMS для ударов по территории России, в результате шесть ракет поразили склад боеприпасов в 120 километрах от границы, а десять крылатых ракет британского производства ударили по российскому правительственному санаторию в Курской области, утверждает The Wall Street Journal.Как отмечается, США и союзники разрешили Украине использовать мощные ракеты в критический момент. Киев уже имеет разрешение на обстрел территории России артиллерией меньшей дальности. При этом неясно, ввел ли Вашингтон ограничения на типы целей или регионы для атак Киева.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо данным издания, Украина может атаковать аэродромы, склады боеприпасов и полигоны в Ростовской области, а уничтожение штаба бригады или дивизии может дезорганизовать российские войска. Также, как отмечается, на юге Ростовской области расположены четыре аэропорта, некоторые из которых гражданские. Ростов является местом высадки и экипировки российских войск, направляемых на восток Украины, и удар по этому региону, по мнению автора, может уничтожить ключевой плацдарм для развертывания российских войск.В то время как Украине приходится совершать маневры для доставки техники войскам на линию фронта, Россия в этом не нуждается, что дает ей преимущество на поле боя. Кроме того, недавно Россия впервые запустила баллистическую ракету средней дальности по Днепропетровску. После этого Украина не направляла ракеты ATACMS или Storm Shadow в сторону России..Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, ракеты atacms, россия, ростовская область
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ракеты ATACMS, РОССИЯ, Ростовская область
11:56 25.11.2024
 
В США предположили, куда Украина может ударить ракетами ATACMS

WSJ: Украина может ударить ракетами ATACMS по Ростовской области

© Фото : Public domain/John HamiltonЗапуск ракеты ATACMS
Запуск ракеты ATACMS - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2024
© Фото : Public domain/John Hamilton
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МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Украина впервые использовала американские ракеты ATACMS для ударов по территории России, в результате шесть ракет поразили склад боеприпасов в 120 километрах от границы, а десять крылатых ракет британского производства ударили по российскому правительственному санаторию в Курской области, утверждает The Wall Street Journal.
Как отмечается, США и союзники разрешили Украине использовать мощные ракеты в критический момент. Киев уже имеет разрешение на обстрел территории России артиллерией меньшей дальности. При этом неясно, ввел ли Вашингтон ограничения на типы целей или регионы для атак Киева.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
По данным издания, Украина может атаковать аэродромы, склады боеприпасов и полигоны в Ростовской области, а уничтожение штаба бригады или дивизии может дезорганизовать российские войска. Также, как отмечается, на юге Ростовской области расположены четыре аэропорта, некоторые из которых гражданские. Ростов является местом высадки и экипировки российских войск, направляемых на восток Украины, и удар по этому региону, по мнению автора, может уничтожить ключевой плацдарм для развертывания российских войск.
Дмитрий Кулеба - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2024
Кулеба раскрыл, где находится "ключ к миру" в конфликте на Украине
11:15
В то время как Украине приходится совершать маневры для доставки техники войскам на линию фронта, Россия в этом не нуждается, что дает ей преимущество на поле боя. Кроме того, недавно Россия впервые запустила баллистическую ракету средней дальности по Днепропетровску. После этого Украина не направляла ракеты ATACMS или Storm Shadow в сторону России..
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАракеты ATACMSРОССИЯРостовская область
 
 
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