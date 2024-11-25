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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 26 ноября
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 26 ноября - 25.11.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 26 ноября
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 26,3 копейки, до 14,2057 рубля, курс доллара - на 1,21 рубля, до 103,7908 рубля, курс... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T17:15+0300
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 26,3 копейки, до 14,2057 рубля, курс доллара - на 1,21 рубля, до 103,7908 рубля, курс евро - на 1,45 рубля, до 108,8705 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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россия, курсы валют, банк россии
РОССИЯ, курсы валют, USD/RUB - Курс доллара к рублю, Банк России
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 26 ноября
ЦБ: курс юаня 26 ноября — 14,20 рубля, доллара — 103,79 рубля, евро 108,87 руб
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 26,3 копейки, до 14,2057 рубля, курс доллара - на 1,21 рубля, до 103,7908 рубля, курс евро - на 1,45 рубля, до 108,8705 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.