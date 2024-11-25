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План мести: на Западе испугались "сюрприза", который Байден готовит России
План мести: на Западе испугались "сюрприза", который Байден готовит России - 25.11.2024, ПРАЙМ
План мести: на Западе испугались "сюрприза", который Байден готовит России
Намерение нынешнего главы Белого дома Джо Байдена направить Киеву ракеты JASSM подтверждает "идиотизм" его плана мести. Об этом в социальной сети Х написал... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T09:09+0300
2024-11-25T09:09+0300
2024-11-25T09:09+0300
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Намерение нынешнего главы Белого дома Джо Байдена направить Киеву ракеты JASSM подтверждает "идиотизм" его плана мести. Об этом в социальной сети Х написал ирландский журналист Чей Боуз."Идиотизм плана мести Байдена становится еще более очевидным", — отметил он в публикации.По информации агентства Reuters, Соединенные Штаты находятся на этапе согласования поставки Украине крылатых ракет JASSM класса "воздух-земля", но окончательного решения по этому вопросу еще не принято.Депутат Госдумы Михаил Шеремет также выразил мнение, заявив, что США пойдут по "скользкой дорожке", если одобрят передачу этого оружия Киеву.
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Политика, США, Джо Байден
План мести: на Западе испугались "сюрприза", который Байден готовит России
Журналист Боуз: Байден из мести хочет поставить Украине новые ракеты JASSM
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ.
Намерение нынешнего главы Белого дома Джо Байдена направить Киеву ракеты JASSM подтверждает "идиотизм" его плана мести. Об этом в социальной сети Х написал
ирландский журналист Чей Боуз.
"Идиотизм плана мести Байдена становится еще более очевидным", — отметил он в публикации.
По информации агентства Reuters, Соединенные Штаты находятся на этапе согласования поставки Украине крылатых ракет JASSM класса "воздух-земля", но окончательного решения по этому вопросу еще не принято.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет также выразил мнение, заявив, что США пойдут по "скользкой дорожке", если одобрят передачу этого оружия Киеву.
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