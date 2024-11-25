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"Никчемные руководители". В Британии осудили позицию властей по Украине - 25.11.2024, ПРАЙМ
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"Никчемные руководители". В Британии осудили позицию властей по Украине
"Никчемные руководители". В Британии осудили позицию властей по Украине - 25.11.2024, ПРАЙМ
"Никчемные руководители". В Британии осудили позицию властей по Украине
"Никчемные бездельники" в Лондоне ввязываются на Украине в конфликт с Россией и уверенно ведут собственную страну к краху, пишет обозреватель издания The Daily... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T12:44+0300
2024-11-25T12:44+0300
спецоперация на украине
украина
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МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. "Никчемные бездельники" в Лондоне ввязываются на Украине в конфликт с Россией и уверенно ведут собственную страну к краху, пишет обозреватель издания The Daily Mail Питер Хитченс.По его словам, доверие к руководителям страны в вопросе конфликта на Украине вызывает сомнения — мир смеется над британским позерством в этом вопросе.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЛондон последовал примеру США, разрешив использовать ракеты Storm Shadow против России. Вместе с тем в вооруженных силах самой Британии идут сокращения. Списаны два десантных корабля, два танкера, один фрегат, вертолеты и беспилотники. Техника изношена, но в арсенале страны мало что осталось. Подводные лодки и надводные корабли не могут выходить в море. Авианосцы ломаются с завидной регулярностью. Страна не готова к войне, как и в прошлом, отмечает автор.По его мнению, вопрос о превращении Европы в зону боевых действий является ключевым. Правящий, медийный и мыслящий класс ведет Британию к краху.Хитченс напоминает, что Украина была демократической, частично свободной и довольной собой страной с 1991 по 2014 год, но в 2008 году это весьма разумное состояние Украины обрекли на гибель, отмечается в публикации. Разжигатель войны президент США Джордж Буш, "только что взорвавший Ближний Восток вторжением в Ирак, объявил о своем желании видеть Украину в составе НАТО", пишет автор.Между тем, посол США в Москве Уильям Бернс предупреждал, что вступление Украины в НАТО является красной линией для российской элиты. Дипломат отметил, что все ключевые российские руководители считают это вызовом российским интересам.В ноябре 2013 года президент Украины Виктор Янукович отказался от планов по сближению с ЕС, в ответ в феврале 2014 года толпа лишила Януковича власти, убив полицейских. США и Британия быстро признали новое правительство, что показало их фиктивную приверженность закону и демократии, и этот процесс вызвал вооруженный конфликт на Украине.Позже, в 2022 году, началась российская военная операция. По мнению автора, недопустимо втягивание Британии в конфликт, несмотря на отсутствие интересов. Он убежден, что удары британских ракет по России не обеспечат больше безопасности.Как подчеркивает Хитченс, лидеры Британии не думают о национальной безопасности, ослабляя собственную оборону.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина
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украина, великобритания
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
12:44 25.11.2024
 
"Никчемные руководители". В Британии осудили позицию властей по Украине

Daily Mail: помогая Киеву, британские власти ведут свою страну к краху

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. "Никчемные бездельники" в Лондоне ввязываются на Украине в конфликт с Россией и уверенно ведут собственную страну к краху, пишет обозреватель издания The Daily Mail Питер Хитченс.
По его словам, доверие к руководителям страны в вопросе конфликта на Украине вызывает сомнения — мир смеется над британским позерством в этом вопросе.
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Лондон последовал примеру США, разрешив использовать ракеты Storm Shadow против России. Вместе с тем в вооруженных силах самой Британии идут сокращения. Списаны два десантных корабля, два танкера, один фрегат, вертолеты и беспилотники. Техника изношена, но в арсенале страны мало что осталось. Подводные лодки и надводные корабли не могут выходить в море. Авианосцы ломаются с завидной регулярностью. Страна не готова к войне, как и в прошлом, отмечает автор.
Дмитрий Кулеба - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2024
Кулеба раскрыл, где находится "ключ к миру" в конфликте на Украине
11:15
По его мнению, вопрос о превращении Европы в зону боевых действий является ключевым. Правящий, медийный и мыслящий класс ведет Британию к краху.
Хитченс напоминает, что Украина была демократической, частично свободной и довольной собой страной с 1991 по 2014 год, но в 2008 году это весьма разумное состояние Украины обрекли на гибель, отмечается в публикации. Разжигатель войны президент США Джордж Буш, "только что взорвавший Ближний Восток вторжением в Ирак, объявил о своем желании видеть Украину в составе НАТО", пишет автор.
Между тем, посол США в Москве Уильям Бернс предупреждал, что вступление Украины в НАТО является красной линией для российской элиты. Дипломат отметил, что все ключевые российские руководители считают это вызовом российским интересам.
В ноябре 2013 года президент Украины Виктор Янукович отказался от планов по сближению с ЕС, в ответ в феврале 2014 года толпа лишила Януковича власти, убив полицейских. США и Британия быстро признали новое правительство, что показало их фиктивную приверженность закону и демократии, и этот процесс вызвал вооруженный конфликт на Украине.
Позже, в 2022 году, началась российская военная операция. По мнению автора, недопустимо втягивание Британии в конфликт, несмотря на отсутствие интересов. Он убежден, что удары британских ракет по России не обеспечат больше безопасности.
Как подчеркивает Хитченс, лидеры Британии не думают о национальной безопасности, ослабляя собственную оборону.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
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