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СМИ сообщили об уничтожении на Украине первого F-16 - 25.11.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241125/f-16-853077123.html
СМИ сообщили об уничтожении на Украине первого F-16
СМИ сообщили об уничтожении на Украине первого F-16 - 25.11.2024, ПРАЙМ
СМИ сообщили об уничтожении на Украине первого F-16
Российские войска 22 ноября атаковали ракетой "Искандером-М" аэродрому в Днепропетровске (в украинской топонимике - Днепр) и уничтожили истребитель F-16... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T19:46+0300
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спецоперация на украине
вс рф
уничтожение
f-16
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МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Российские войска 22 ноября атаковали ракетой "Искандером-М" аэродрому в Днепропетровске (в украинской топонимике - Днепр) и уничтожили истребитель F-16 Fighting Falcon. Об этом сообщил ряд пабликов, включая Telegram-канал "Донбасский партизан", издание "Репортер" и др. Как отмечается, сначала прошла информации об уничтожении украинского истребителя МиГ-29, но позже было установлено, что российские ракетчики поразили ранее переданный Украине F-16.К такому заключению эксперты пришли, исходя из визуального анализа пораженного истребителя, который выявил характерные для F-16 Fighting Falcon черты: обтекаемый и узкий корпус фюзеляжа, трапециевидные крылья, компактно расположенные вдоль корпуса, наличие вертикального киля, расположенный под фюзеляжем воздухозаборник, а также минималистичный профиль самолета. Все эти детали, как считают эксперты, указывает на то, что на аэродроме в Днепропетровске был уничтожен именно F-16 Fighting Falcon.
https://1prime.ru/20241006/f-16-852020496.html
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вс рф, уничтожение, f-16
Спецоперация на Украине, ВС РФ, Уничтожение, F-16
19:46 25.11.2024 (обновлено: 20:40 25.11.2024)
 
СМИ сообщили об уничтожении на Украине первого F-16

В ходе СВО впервые зафиксировано уничтожение истребителя F-16 ВСУ

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМеждународная авиационно-космическая выставка "Dubai Airshow-2015". День третий
Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow-2015. День третий - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Российские войска 22 ноября атаковали ракетой "Искандером-М" аэродрому в Днепропетровске (в украинской топонимике - Днепр) и уничтожили истребитель F-16 Fighting Falcon. Об этом сообщил ряд пабликов, включая Telegram-канал "Донбасский партизан", издание "Репортер" и др.
Как отмечается, сначала прошла информации об уничтожении украинского истребителя МиГ-29, но позже было установлено, что российские ракетчики поразили ранее переданный Украине F-16.
Самолеты F-16 - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2024
Нидерланды поставили Украине первую партию F-16
6 октября, 21:39
К такому заключению эксперты пришли, исходя из визуального анализа пораженного истребителя, который выявил характерные для F-16 Fighting Falcon черты: обтекаемый и узкий корпус фюзеляжа, трапециевидные крылья, компактно расположенные вдоль корпуса, наличие вертикального киля, расположенный под фюзеляжем воздухозаборник, а также минималистичный профиль самолета. Все эти детали, как считают эксперты, указывает на то, что на аэродроме в Днепропетровске был уничтожен именно F-16 Fighting Falcon.
 
Спецоперация на УкраинеВС РФУничтожениеF-16
 
 
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