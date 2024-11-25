https://1prime.ru/20241125/f-16-853077123.html

СМИ сообщили об уничтожении на Украине первого F-16

СМИ сообщили об уничтожении на Украине первого F-16 - 25.11.2024, ПРАЙМ

СМИ сообщили об уничтожении на Украине первого F-16

Российские войска 22 ноября атаковали ракетой "Искандером-М" аэродрому в Днепропетровске (в украинской топонимике - Днепр) и уничтожили истребитель F-16... | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T19:46+0300

2024-11-25T19:46+0300

2024-11-25T20:40+0300

спецоперация на украине

вс рф

уничтожение

f-16

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МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Российские войска 22 ноября атаковали ракетой "Искандером-М" аэродрому в Днепропетровске (в украинской топонимике - Днепр) и уничтожили истребитель F-16 Fighting Falcon. Об этом сообщил ряд пабликов, включая Telegram-канал "Донбасский партизан", издание "Репортер" и др. Как отмечается, сначала прошла информации об уничтожении украинского истребителя МиГ-29, но позже было установлено, что российские ракетчики поразили ранее переданный Украине F-16.К такому заключению эксперты пришли, исходя из визуального анализа пораженного истребителя, который выявил характерные для F-16 Fighting Falcon черты: обтекаемый и узкий корпус фюзеляжа, трапециевидные крылья, компактно расположенные вдоль корпуса, наличие вертикального киля, расположенный под фюзеляжем воздухозаборник, а также минималистичный профиль самолета. Все эти детали, как считают эксперты, указывает на то, что на аэродроме в Днепропетровске был уничтожен именно F-16 Fighting Falcon.

https://1prime.ru/20241006/f-16-852020496.html

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вс рф, уничтожение, f-16