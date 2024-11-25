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ВС России нанесли удар по зданию, где мог находиться штаб "Кракена" - 25.11.2024, ПРАЙМ
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ВС России нанесли удар по зданию, где мог находиться штаб "Кракена"
ВС России нанесли удар по зданию, где мог находиться штаб "Кракена" - 25.11.2024, ПРАЙМ
ВС России нанесли удар по зданию, где мог находиться штаб "Кракена"
Российские военные нанесли мощный удар по зданию в Харькове, который, предположительно, служил штабом для неонацистского формирования "Кракен". Об этом... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T10:57+0300
2024-11-25T10:57+0300
спецоперация на украине
вс россии
всу
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Российские военные нанесли мощный удар по зданию в Харькове, который, предположительно, служил штабом для неонацистского формирования "Кракен". Об этом агентству РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.По словам Лебедева, здание находится в паре кварталов от станции метро "Университет", где ранее было замечено скопление военной техники, включая бронированные "Мерседесы"."Было очень много машин нацистского подразделения "Кракен" и, судя по многим данным, там был один из штабов нацистов", - отметил собеседник РИА Новости.Он также добавил, что после взрыва на место инцидента были направлены десятки машин скорой помощи.
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вс россии, всу
Спецоперация на Украине, ВС России, ВСУ
10:57 25.11.2024
 
ВС России нанесли удар по зданию, где мог находиться штаб "Кракена"

Лебедев: мощный удар нанесли в Харькове по зданию, где мог быть штаб "Кракена"

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРазведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад"
Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2024
Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад". Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Российские военные нанесли мощный удар по зданию в Харькове, который, предположительно, служил штабом для неонацистского формирования "Кракен". Об этом агентству РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По словам Лебедева, здание находится в паре кварталов от станции метро "Университет", где ранее было замечено скопление военной техники, включая бронированные "Мерседесы".
"Было очень много машин нацистского подразделения "Кракен" и, судя по многим данным, там был один из штабов нацистов", - отметил собеседник РИА Новости.
Он также добавил, что после взрыва на место инцидента были направлены десятки машин скорой помощи.
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