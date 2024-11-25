https://1prime.ru/20241125/kraken-853060170.html

ВС России нанесли удар по зданию, где мог находиться штаб "Кракена"

ВС России нанесли удар по зданию, где мог находиться штаб "Кракена" - 25.11.2024, ПРАЙМ

ВС России нанесли удар по зданию, где мог находиться штаб "Кракена"

Российские военные нанесли мощный удар по зданию в Харькове, который, предположительно, служил штабом для неонацистского формирования "Кракен". Об этом... | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T10:57+0300

2024-11-25T10:57+0300

2024-11-25T10:57+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Российские военные нанесли мощный удар по зданию в Харькове, который, предположительно, служил штабом для неонацистского формирования "Кракен". Об этом агентству РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.По словам Лебедева, здание находится в паре кварталов от станции метро "Университет", где ранее было замечено скопление военной техники, включая бронированные "Мерседесы"."Было очень много машин нацистского подразделения "Кракен" и, судя по многим данным, там был один из штабов нацистов", - отметил собеседник РИА Новости.Он также добавил, что после взрыва на место инцидента были направлены десятки машин скорой помощи.

https://1prime.ru/20241124/svo-853048591.html

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вс россии, всу