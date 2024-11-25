https://1prime.ru/20241125/lgoty-853066928.html

Минфин оценил расходы бюджета на нефтяную отрасль России

Минфин оценил расходы бюджета на нефтяную отрасль России - 25.11.2024, ПРАЙМ

Минфин оценил расходы бюджета на нефтяную отрасль России

Две трети инвестиционных налоговых льгот в России приходится на нефтяную отрасль, цитирует пресс-служба Минфина директора департамента анализа эффективности... | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T14:32+0300

2024-11-25T14:32+0300

2024-11-25T14:32+0300

экономика

россия

минфин

нефть

https://cdnn.1prime.ru/img/83818/68/838186852_0:123:3207:1927_1920x0_80_0_0_0f25c5cb1bef0e6a339a54ec00d5f5f8.jpg

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Две трети инвестиционных налоговых льгот в России приходится на нефтяную отрасль, цитирует пресс-служба Минфина директора департамента анализа эффективности преференциальных налоговых режимов министерства Дениса Борисова. "Из, порядка, 10 триллионов рублей налоговых расходов бюджета, которые включают в себя в том числе и расходы, имеющие социальную направленность, около 3 триллионов рублей приходится на инвестиционные налоговые льготы во всех отраслях экономики. В свою очередь, порядка 2 триллионов рублей из этих 3 триллионов рублей приходится на "нефтянку", - сказал Борисов, выступая на энергетической конференции отраслевых экспертов "Стратегия развития ТЭК России: новые точки роста и ответы на вызовы". Он отметил, что для поддержания добычи на текущем уровне в условиях существующих ограничений в рамках ОПЕК+ недропользователям необходимо обеспечивать "достаточную экономику". При этом он подчеркнул, что Минфин старается найти золотую середину между доходами недропользователей и государства, предоставляя стимулы для поддержания нефтедобычи. По его мнению, в условиях разнородности геологии и географии страны невозможно найти некое единое совершенное решение для обеспечения заданного уровня добычи. "Тем не менее, Минфин совместно с Минэнерго, другими органами власти и парламентариями работает над этим. При этом в условиях дефицитного бюджета и действия сделки ОПЕК+ важным становится решение вопроса по приоритизации стимулов отраслевого развития", - подчеркнул он. "Нам как Минфину важно слышать от отраслевого сообщества наиболее интересные предложения, как в части увеличения КИН (коэффициента извлечения нефти), так и динамики темпов отбора, которые могли бы быть интересными для недропользователей, одновременно с этим обеспечивая бюджетную эффективность в условиях действия сделки ОПЕК+", - сказал Борисов. Минфин также внимательно следит за экспериментом по трудноизвлекаемым запасам, который действует в рамках постановления правительства, и надеется на поиск технологических решений в этом вопросе. "Если рассматривать, например, тот же "бажен", НДПИ по нему околонулевой. При этом мы пока не видим бурного роста добычи там. Очевидно, что в данном случае технологии отстают от экономики. Поэтому еще раз подчеркну важность сбалансированности между экономикой и технологиями для реализации поставленных целей и задач по добыче", - заключил он.

https://1prime.ru/20241122/neft-853031388.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минфин, нефть