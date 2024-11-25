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Минфин оценил перспективы введения разрешительного режима продаж пива - 25.11.2024, ПРАЙМ
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Минфин оценил перспективы введения разрешительного режима продаж пива
Минфин оценил перспективы введения разрешительного режима продаж пива - 25.11.2024, ПРАЙМ
Минфин оценил перспективы введения разрешительного режима продаж пива
Минфин РФ считает преждевременными инициативы введения разрешительного режима продаж пива, сообщил заместитель директора департамента таможенной политики и... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T15:22+0300
2024-11-25T15:22+0300
россия
минфин
пиво
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Минфин РФ считает преждевременными инициативы введения разрешительного режима продаж пива, сообщил заместитель директора департамента таможенной политики и регулирования алкогольного и табачного рынков министерства Александр Коробутов, выступая на региональном торговом форуме "Дни ритейла в Беломорье". По его словам, в Минфин от региональных органов власти и некоторых производителей поступают инициативы введения разрешительного режима на розничную продажу пивоваренной продукции, сидра, пуаре и медовухи. "Считаем, что на данный момент рассмотрение вопроса преждевременно, и его можно рассматривать только после анализа уже действующих мер и мер, которые будут приняты в ближайшее время", – заявил Коробутов. В частности, он напомнил, что с 1 сентября вступили в силу изменения в постановлении правительства о порядке ведения ЕГАИС, а кроме того, идет поэтапное введение маркировки пивоваренной продукции, и этот процесс еще не завершен. В целом, по его словам, в министерство поступают самые разные инициативы, часто противоположные по своему содержанию. "Например, полностью запретить продажу алкогольной продукции или полностью снять все ограничения", - сказал он. "Мы считаем, что нужно придерживаться взвешенной позиции. При сокращении легальной розничной продажи алкоголя возникают нелегальные каналы сбыта, и поэтому простое сокращение или запрет не приводит к снижению потребления", – пояснил Коробутов. А рассказывая об изменениях в законодательстве, он сообщил, что сейчас ведется работа над законопроектом об оптимизации лицензирования розничной продажи, сокращении документов, которые подаются при подаче заявления для получения лицензии. Кроме того, по его словам, рассматривается законопроект об уменьшении госпошлины на выдачу лицензии на продажу алкогольной продукции в рознице или при оказании услуг общественного питания с одновременным установлением выдачи таких лицензий на каждое место осуществления деятельности. При этом предполагается, что приостанавливать или аннулировать такие лицензии будут по месту деятельности того магазина, в котором выявлено нарушение.
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россия, минфин, пиво
РОССИЯ, МИНФИН, пиво
15:22 25.11.2024
 
Минфин оценил перспективы введения разрешительного режима продаж пива

Минфин: вопрос о разрешительном порядке торговли пивом обсуждать рано

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЦех розлива пивоваренном заводе
Цех розлива пивоваренном заводе - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Минфин РФ считает преждевременными инициативы введения разрешительного режима продаж пива, сообщил заместитель директора департамента таможенной политики и регулирования алкогольного и табачного рынков министерства Александр Коробутов, выступая на региональном торговом форуме "Дни ритейла в Беломорье".
По его словам, в Минфин от региональных органов власти и некоторых производителей поступают инициативы введения разрешительного режима на розничную продажу пивоваренной продукции, сидра, пуаре и медовухи.
"Считаем, что на данный момент рассмотрение вопроса преждевременно, и его можно рассматривать только после анализа уже действующих мер и мер, которые будут приняты в ближайшее время", – заявил Коробутов. В частности, он напомнил, что с 1 сентября вступили в силу изменения в постановлении правительства о порядке ведения ЕГАИС, а кроме того, идет поэтапное введение маркировки пивоваренной продукции, и этот процесс еще не завершен.
В целом, по его словам, в министерство поступают самые разные инициативы, часто противоположные по своему содержанию. "Например, полностью запретить продажу алкогольной продукции или полностью снять все ограничения", - сказал он.
"Мы считаем, что нужно придерживаться взвешенной позиции. При сокращении легальной розничной продажи алкоголя возникают нелегальные каналы сбыта, и поэтому простое сокращение или запрет не приводит к снижению потребления", – пояснил Коробутов. А рассказывая об изменениях в законодательстве, он сообщил, что сейчас ведется работа над законопроектом об оптимизации лицензирования розничной продажи, сокращении документов, которые подаются при подаче заявления для получения лицензии.
Кроме того, по его словам, рассматривается законопроект об уменьшении госпошлины на выдачу лицензии на продажу алкогольной продукции в рознице или при оказании услуг общественного питания с одновременным установлением выдачи таких лицензий на каждое место осуществления деятельности. При этом предполагается, что приостанавливать или аннулировать такие лицензии будут по месту деятельности того магазина, в котором выявлено нарушение.
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