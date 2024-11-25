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Цены на нефть резко пошли вниз

Цены на нефть резко пошли вниз - 25.11.2024, ПРАЙМ

Цены на нефть резко пошли вниз

Мировые цены на нефть в понедельник вечером усилили снижение до 3%, свидетельствуют данные торгов. | 25.11.2024, ПРАЙМ

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2024-11-25T20:11+0300

экономика

нефть

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером усилили снижение до 3%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.58 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 2,77%, до 72,55 доллара за баррель, январских фьючерсов WTI - на 2,99%, до 69,11 доллара. Ранее Brent дешевел до 74,5 доллара, WTI - до 71 доллара. Ранее портал Axios сообщал, что, по мнению американской стороны, Израиль и Ливан согласовали условия прекращения огня. По данным портала, соглашение предусматривает создание комитета по надзору во главе с США для контроля за его реализацией и устранения нарушений. США также согласились предоставить Израилю гарантии, которые включают поддержку израильских военных действий против неминуемых угроз с территории Ливана, а также действий по пресечению возможного восстановления военного присутствия "Хезболлах" на юге Ливана. В целом аналитики отмечают сохранение на рынке факторов, которые могут негативно отражаться на динамике нефтяных котировок. "В то время как геополитические риски и динамика предложения благоприятствуют росту цен на нефть, опасения относительно соблюдения квот добычи ОПЕК+, а также энергетическая программа будущего президента США Дональда Трампа могут создать некоторые риски снижения цен", - цитирует портал MarketWatch старшего рыночного аналитика The Price Futures Group Фила Флинна (Phil Flynn).

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нефть, цены