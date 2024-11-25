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Цены на нефть резко пошли вниз - 25.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241125/neft-853077522.html
Цены на нефть резко пошли вниз
Цены на нефть резко пошли вниз - 25.11.2024, ПРАЙМ
Цены на нефть резко пошли вниз
Мировые цены на нефть в понедельник вечером усилили снижение до 3%, свидетельствуют данные торгов. | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T20:11+0300
2024-11-25T20:11+0300
экономика
нефть
цены
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером усилили снижение до 3%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.58 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 2,77%, до 72,55 доллара за баррель, январских фьючерсов WTI - на 2,99%, до 69,11 доллара. Ранее Brent дешевел до 74,5 доллара, WTI - до 71 доллара. Ранее портал Axios сообщал, что, по мнению американской стороны, Израиль и Ливан согласовали условия прекращения огня. По данным портала, соглашение предусматривает создание комитета по надзору во главе с США для контроля за его реализацией и устранения нарушений. США также согласились предоставить Израилю гарантии, которые включают поддержку израильских военных действий против неминуемых угроз с территории Ливана, а также действий по пресечению возможного восстановления военного присутствия "Хезболлах" на юге Ливана. В целом аналитики отмечают сохранение на рынке факторов, которые могут негативно отражаться на динамике нефтяных котировок. "В то время как геополитические риски и динамика предложения благоприятствуют росту цен на нефть, опасения относительно соблюдения квот добычи ОПЕК+, а также энергетическая программа будущего президента США Дональда Трампа могут создать некоторые риски снижения цен", - цитирует портал MarketWatch старшего рыночного аналитика The Price Futures Group Фила Флинна (Phil Flynn).
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нефть, цены
Экономика, Нефть, цены
20:11 25.11.2024
 
Цены на нефть резко пошли вниз

Цены на нефть ускорили снижение до 3% после новости о договоре Израиля и Ливана

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером усилили снижение до 3%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.58 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 2,77%, до 72,55 доллара за баррель, январских фьючерсов WTI - на 2,99%, до 69,11 доллара. Ранее Brent дешевел до 74,5 доллара, WTI - до 71 доллара.
Ранее портал Axios сообщал, что, по мнению американской стороны, Израиль и Ливан согласовали условия прекращения огня. По данным портала, соглашение предусматривает создание комитета по надзору во главе с США для контроля за его реализацией и устранения нарушений. США также согласились предоставить Израилю гарантии, которые включают поддержку израильских военных действий против неминуемых угроз с территории Ливана, а также действий по пресечению возможного восстановления военного присутствия "Хезболлах" на юге Ливана.
В целом аналитики отмечают сохранение на рынке факторов, которые могут негативно отражаться на динамике нефтяных котировок.
Площадь Победы, Минск, Белоруссия
Россия продлит соглашение с Белоруссией по экспорту нефти
Вчера, 07:42
"В то время как геополитические риски и динамика предложения благоприятствуют росту цен на нефть, опасения относительно соблюдения квот добычи ОПЕК+, а также энергетическая программа будущего президента США Дональда Трампа могут создать некоторые риски снижения цен", - цитирует портал MarketWatch старшего рыночного аналитика The Price Futures Group Фила Флинна (Phil Flynn).
 
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