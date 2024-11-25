https://1prime.ru/20241125/oreshnik-853060687.html
"Небольшая воронка". Киев заявил о незначительном ущербе от "Орешника"
"Небольшая воронка". Киев заявил о незначительном ущербе от "Орешника" - 25.11.2024, ПРАЙМ
"Небольшая воронка". Киев заявил о незначительном ущербе от "Орешника"
Ракетный удар по Днепропетровску вызвал беспокойство на Украине, но Киев утверждает, что ущерб от удара невелик, пишет The New York Times. | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T11:16+0300
2024-11-25T11:16+0300
2024-11-25T11:16+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Ракетный удар по Днепропетровску вызвал беспокойство на Украине, но Киев утверждает, что ущерб от удара невелик, пишет The New York Times.Удар был нанесен российской ракетой "Орешник", которая несла разделяющиеся боеголовки — Россия провела испытательный пуск ракеты средней дальности. Президент Владимир Путин заявил, что это был ответ на удары Украины по российским военным целям.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отмечает издание, Россия усилила давление, угрожая ядерной войной. Хотя недавние удары так и не оказали заметного влияния на ход боевых действий на линии соприкосновения.Сейчас Украина надеется на военные успехи для переговоров о прекращении огня, а Россия стремится вытеснить ВСУ с территории до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Таким образом, Москва стремится создать как можно больше угроз перед переговорами.Якобы произошедший ввод северокорейских солдат в Курскую область рассматривается Западом как эскалация. На этом фоне США и Великобритания разрешили Украине использовать свои ракеты для ударов по России.Что касается удара новой российской баллистической ракетой по Днепропетровску, то Киев проводит расследование ущерба от удара. Утверждается, что воронка после удара небольшая, что указывает на незначительный ущерб. Тем не менее, Украина запросила у Запада дополнительные системы ПВО.Как отмечается, у Украины недостаточно ракет ATACMS для существенного удара по российской логистике. США предоставили Киеву несколько сотен ракет, но их осталось менее ста.При этом заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США продолжат вооружать Украину. Американские чиновники серьезно относятся к риторике России, но сосредоточены на поддержке Киева.Председатель Комитета по обороне и разведке Верховной рады Роман Костенко отметил, что Украина продолжит сражаться, несмотря на угрозу ядерной войны. Киев заверил, что ВСУ не изменят своего метода ведения боевых действий и будут наносить ответные удары по целям на территории России. Костенко подчеркнул, что Украина должна продолжать делать то, что делает, и вести боевые действия по-другому невозможно.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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украина, всу, днепропетровск, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, Днепропетровск, РОССИЯ
"Небольшая воронка". Киев заявил о незначительном ущербе от "Орешника"
NYT: на Украине отрицают существенный ущерб от удара "Орешником"
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Ракетный удар по Днепропетровску вызвал беспокойство на Украине, но Киев утверждает, что ущерб от удара невелик, пишет The New York Times.
Удар был нанесен российской ракетой "Орешник", которая несла разделяющиеся боеголовки — Россия провела испытательный пуск ракеты средней дальности. Президент Владимир Путин заявил, что это был ответ на удары Украины по российским военным целям.
Как отмечает издание, Россия усилила давление, угрожая ядерной войной. Хотя недавние удары так и не оказали заметного влияния на ход боевых действий на линии соприкосновения.
В Кремле назвали своевременным и эффективным применение "Орешника"
Сейчас Украина надеется на военные успехи для переговоров о прекращении огня, а Россия стремится вытеснить ВСУ с территории до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Таким образом, Москва стремится создать как можно больше угроз перед переговорами.
Якобы произошедший ввод северокорейских солдат в Курскую область рассматривается Западом как эскалация. На этом фоне США и Великобритания разрешили Украине использовать свои ракеты для ударов по России.
Что касается удара новой российской баллистической ракетой по Днепропетровску, то Киев проводит расследование ущерба от удара. Утверждается, что воронка после удара небольшая, что указывает на незначительный ущерб. Тем не менее, Украина запросила у Запада дополнительные системы ПВО.
Как отмечается, у Украины недостаточно ракет ATACMS для существенного удара по российской логистике. США предоставили Киеву несколько сотен ракет, но их осталось менее ста.
При этом заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США продолжат вооружать Украину. Американские чиновники серьезно относятся к риторике России, но сосредоточены на поддержке Киева.
Председатель Комитета по обороне и разведке Верховной рады Роман Костенко отметил, что Украина продолжит сражаться, несмотря на угрозу ядерной войны. Киев заверил, что ВСУ не изменят своего метода ведения боевых действий и будут наносить ответные удары по целям на территории России. Костенко подчеркнул, что Украина должна продолжать делать то, что делает, и вести боевые действия по-другому невозможно.