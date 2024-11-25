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Советник Байдена ожидает "хаос" и резкий рост цен после возвращения Трампа

Советник Байдена ожидает "хаос" и резкий рост цен после возвращения Трампа - 25.11.2024, ПРАЙМ

Советник Байдена ожидает "хаос" и резкий рост цен после возвращения Трампа

Советник Джо Байдена по национальной экономике Лаэл Брейнард предупредила, что отмена налоговых льгот и повышение пошлин, которые планирует осуществить Дональд... | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T10:06+0300

2024-11-25T10:06+0300

2024-11-25T10:06+0300

политика

сша

джо байден

дональд трамп

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Советник Джо Байдена по национальной экономике Лаэл Брейнард предупредила, что отмена налоговых льгот и повышение пошлин, которые планирует осуществить Дональд Трамп, может вызвать хаос и рост цен. Об этом она сообщила в беседе с Financial Times."Мы хотим усилить наших производителей посредством защиты льгот в исторических инвестиционных законах, принятых этой администрацией, а не отбросить нас обратно в период хаоса и роста цен", - заявила Брейнард в интервью газете Financial Times.По мнению Брейнард, политика Трампа нанесет ущерб производственному потенциалу США, а не поможет бороться с инфляцией и стимулировать производство полупроводников в стране.Ранее СМИ отмечали, что более трети американцев рассматривают инфляцию как основную проблему, которую Трамп должен решить в первые 100 дней своего правления.

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сша, джо байден, дональд трамп