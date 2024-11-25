https://1prime.ru/20241125/su-57-853059684.html

В очередь за Су-57. Растет интерес к покупке нового российского самолета

В очередь за Су-57. Растет интерес к покупке нового российского самолета - 25.11.2024, ПРАЙМ

В очередь за Су-57. Растет интерес к покупке нового российского самолета

Российский истребитель пятого поколения Су-57 пользуется большим спросом за границей. Сейчас в мире производится лишь три истребителя пятого поколения, и Су-57... | 25.11.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Российский истребитель пятого поколения Су-57 пользуется большим спросом за границей. Сейчас в мире производится лишь три истребителя пятого поколения, и Су-57 предлагает реализовать передовые возможности воздушной войны, пишет американское издание Military Watch Magazine.Как отмечается, Су-57 успешно прошел боевые испытания на украинском театре военных действий. Он выполнял широкий спектр задач, включая подавление ПВО и точные удары.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramК приобретению Су-57 проявляет интерес, в частности, Алжир, намереваясь заменить модернизированные МиГ-25. Он стремится к независимости от западного вмешательства. В Алжире Су-57М может конкурировать с китайским J-35 в 2030-х годах.Индия долгое время была ведущим заказчиком Су-57, приобретая российские истребители. Она проявляет интерес к лицензионному производству или готовым закупкам Су-57.Вьетнам также планирует заменить устаревшие истребители Су-22 и Су-27 на Су-57. Новый российский самолет, как отмечается, обладает выдающейся дальностью полета и может патрулировать спорные воды.Ранее Индонезия подписала контракт на 11 истребителей Су-35С, но приостановила его из-за политических обстоятельств. Она стремится сохранить нейтралитет и может предпочесть Су-57 устаревшим Су-35.КНДР проявляет интерес к российским истребителям, но не может их приобретать из-за эмбарго ООН. Однако, по мнению автора, Москва может использовать лазейки в эмбарго для экспорта Су-57 в КНДР. Пхеньян обеспокоен развертыванием F-35 в Южной Корее и Японии, и Су-57 может стать эффективным средством противодействия.В зависимости от размера доходов от экспорта оружия в Россию закупки могут оказаться весьма значительными, отмечается в публикации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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су-57, оружие, россия, алжир, вьетнам, индонезия, индия, кндр