https://1prime.ru/20241125/svo-853075457.html

"Прямое нападение". В Европе обвинили Вашингтон в агрессии

"Прямое нападение". В Европе обвинили Вашингтон в агрессии - 25.11.2024, ПРАЙМ

"Прямое нападение". В Европе обвинили Вашингтон в агрессии

США практически совершили прямое нападение на России, выдав Украине разрешение наносить удары по российской территории ракетами ATACMS, говорится в публикации... | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T17:58+0300

2024-11-25T17:58+0300

2024-11-25T17:58+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. США практически совершили прямое нападение на России, выдав Украине разрешение наносить удары по российской территории ракетами ATACMS, говорится в публикации хорватского издания Advance."Нынешние удары дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow по России, начавшиеся на прошлой неделе, — действительно прямое нападение США и их европейских союзников на Россию", — утверждается в статье.При этом указывается, что имеются в виду типы вооружений, управляемые непосредственно представители ВС США или европейских союзников Соединенных Штатов - военнослужащие из Великобритании и Франции."Это сложные военные технологии, которыми способны управлять лишь квалифицированные военные кадры, каковых нет среди украинцев", — подытоживают авторы материала.

https://1prime.ru/20241125/atacms-853061926.html

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сво, сша, россия