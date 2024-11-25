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"Прямое нападение". В Европе обвинили Вашингтон в агрессии
"Прямое нападение". В Европе обвинили Вашингтон в агрессии - 25.11.2024, ПРАЙМ
"Прямое нападение". В Европе обвинили Вашингтон в агрессии
США практически совершили прямое нападение на России, выдав Украине разрешение наносить удары по российской территории ракетами ATACMS, говорится в публикации... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T17:58+0300
2024-11-25T17:58+0300
2024-11-25T17:58+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. США практически совершили прямое нападение на России, выдав Украине разрешение наносить удары по российской территории ракетами ATACMS, говорится в публикации хорватского издания Advance."Нынешние удары дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow по России, начавшиеся на прошлой неделе, — действительно прямое нападение США и их европейских союзников на Россию", — утверждается в статье.При этом указывается, что имеются в виду типы вооружений, управляемые непосредственно представители ВС США или европейских союзников Соединенных Штатов - военнослужащие из Великобритании и Франции."Это сложные военные технологии, которыми способны управлять лишь квалифицированные военные кадры, каковых нет среди украинцев", — подытоживают авторы материала.
https://1prime.ru/20241125/atacms-853061926.html
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сво, сша, россия
Спецоперация на Украине, СВО, США, РОССИЯ
"Прямое нападение". В Европе обвинили Вашингтон в агрессии
Advance назвал удары ракетами ATACMS прямым нападением США на Россию
МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ.
США практически совершили прямое нападение на России, выдав Украине разрешение наносить удары по российской территории ракетами ATACMS, говорится в публикации хорватского издания Advance
.
"Нынешние удары дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow по России, начавшиеся на прошлой неделе, — действительно прямое нападение США и их европейских союзников на Россию", — утверждается в статье.
При этом указывается, что имеются в виду типы вооружений, управляемые непосредственно представители ВС США или европейских союзников Соединенных Штатов - военнослужащие из Великобритании и Франции.
В США предположили, куда Украина может ударить ракетами ATACMS
"Это сложные военные технологии, которыми способны управлять лишь квалифицированные военные кадры, каковых нет среди украинцев", — подытоживают авторы материала.