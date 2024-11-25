https://1prime.ru/20241125/svo-853077686.html
Порошенко объяснил, как Украина может победить Россию
Порошенко объяснил, как Украина может победить Россию - 25.11.2024, ПРАЙМ
Порошенко объяснил, как Украина может победить Россию
Украина может победить в конфликте, заявил экс-президент страны Петр Порошенко. Его высказывание передает пресс-служба партии "Европейская солидарность". | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T20:38+0300
2024-11-25T20:38+0300
2024-11-25T20:39+0300
спецоперация на украине
порошенко
нато
россия
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МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Украина может победить в конфликте, заявил экс-президент страны Петр Порошенко. Его высказывание передает пресс-служба партии "Европейская солидарность".Как ранее сообщил исполняющий обязанности заместителя генсека НАТО Борис Руге на пленарной парламентской ассамблее государств-членов альянса в Канаде, странам Североатлантического альянса к сегодняшнему дню страны так и не удалось выработать необходимую единую позицию в отношении приглашения Украины стать членом организации.При этом Порошенко заявил: "Мы можем выиграть <...> с одной лишь подписью. И это подпись под приглашением Украины в НАТО".
https://1prime.ru/20241125/nato-853069883.html
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порошенко, нато, россия
Спецоперация на Украине, Порошенко, НАТО, РОССИЯ
Порошенко объяснил, как Украина может победить Россию
Порошенко: Украина может победить, если ее принять в НАТО
МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Украина может победить в конфликте, заявил экс-президент страны Петр Порошенко. Его высказывание передает пресс-служба партии "Европейская солидарность".
Как ранее сообщил исполняющий обязанности заместителя генсека НАТО Борис Руге на пленарной парламентской ассамблее государств-членов альянса в Канаде, странам Североатлантического альянса к сегодняшнему дню страны так и не удалось выработать необходимую единую позицию в отношении приглашения Украины стать членом организации.
В НАТО сделали неожиданное признание о конфликте на Украине
При этом Порошенко заявил: "Мы можем выиграть <...> с одной лишь подписью. И это подпись под приглашением Украины в НАТО".