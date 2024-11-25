https://1prime.ru/20241125/svo-853077686.html

Порошенко объяснил, как Украина может победить Россию

Порошенко объяснил, как Украина может победить Россию - 25.11.2024, ПРАЙМ

Порошенко объяснил, как Украина может победить Россию

Украина может победить в конфликте, заявил экс-президент страны Петр Порошенко. Его высказывание передает пресс-служба партии "Европейская солидарность". | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T20:38+0300

2024-11-25T20:38+0300

2024-11-25T20:39+0300

спецоперация на украине

порошенко

нато

россия

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МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Украина может победить в конфликте, заявил экс-президент страны Петр Порошенко. Его высказывание передает пресс-служба партии "Европейская солидарность".Как ранее сообщил исполняющий обязанности заместителя генсека НАТО Борис Руге на пленарной парламентской ассамблее государств-членов альянса в Канаде, странам Североатлантического альянса к сегодняшнему дню страны так и не удалось выработать необходимую единую позицию в отношении приглашения Украины стать членом организации.При этом Порошенко заявил: "Мы можем выиграть <...> с одной лишь подписью. И это подпись под приглашением Украины в НАТО".

https://1prime.ru/20241125/nato-853069883.html

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порошенко, нато, россия