https://1prime.ru/20241125/syrskiy-853071669.html
Сырский назвал наиболее тяжелое направление для ВСУ
Сырский назвал наиболее тяжелое направление для ВСУ - 25.11.2024, ПРАЙМ
Сырский назвал наиболее тяжелое направление для ВСУ
Наиболее тяжелая для Вооруженных сил Украины обстановка складывается на Кураховском направлении. Об этом заявил Владимиру Зеленскому главком ВСУ Александр... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T16:35+0300
2024-11-25T16:35+0300
2024-11-25T16:35+0300
спецоперация на украине
александр сырский
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/81/843028146_0:54:1042:640_1920x0_80_0_0_36fe2d612461edc95ab3826f14a8a5d2.jpg
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Наиболее тяжелая для Вооруженных сил Украины обстановка складывается на Кураховском направлении. Об этом заявил Владимиру Зеленскому главком ВСУ Александр Сырский."(Заслушал - ред.) доклад главкома Сырского. Длительный разговор, все ключевые направления. Прежде всего, Донецкая область. Кураховское направление - самое тяжелое сейчас. Работаем для того, чтобы укрепить наши позиции", - отметил глава киевского режима в своем Telegram-канале.Курахово, город в западной части Донецкой Народной Республики (ДНР), играет важную оперативную роль. Это крупнейший населенный пункт на юго-западе Донбасса, который оставался под контролем украинской армии дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвинуться еще ближе к западной границе ДНР.
https://1prime.ru/20241102/nastuplenie-852565715.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/81/843028146_25:0:952:695_1920x0_80_0_0_09a027dce4303b04c2ebda36751818e4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр сырский, всу
Спецоперация на Украине, Александр Сырский, ВСУ
Сырский назвал наиболее тяжелое направление для ВСУ
Главком ВСУ Сырский назвал Кураховское направление самым тяжелым
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Наиболее тяжелая для Вооруженных сил Украины обстановка складывается на Кураховском направлении. Об этом заявил Владимиру Зеленскому главком ВСУ Александр Сырский.
"(Заслушал - ред.) доклад главкома Сырского. Длительный разговор, все ключевые направления. Прежде всего, Донецкая область. Кураховское направление - самое тяжелое сейчас. Работаем для того, чтобы укрепить наши позиции", - отметил глава киевского режима в своем Telegram-канале.
Курахово, город в западной части Донецкой Народной Республики (ДНР), играет важную оперативную роль. Это крупнейший населенный пункт на юго-западе Донбасса, который оставался под контролем украинской армии дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвинуться еще ближе к западной границе ДНР.
Сырский раскрыл подробности одного из мощнейших наступлений ВС России