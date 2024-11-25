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Сырский назвал наиболее тяжелое направление для ВСУ - 25.11.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Сырский назвал наиболее тяжелое направление для ВСУ
Сырский назвал наиболее тяжелое направление для ВСУ - 25.11.2024, ПРАЙМ
Сырский назвал наиболее тяжелое направление для ВСУ
Наиболее тяжелая для Вооруженных сил Украины обстановка складывается на Кураховском направлении. Об этом заявил Владимиру Зеленскому главком ВСУ Александр... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T16:35+0300
2024-11-25T16:35+0300
спецоперация на украине
александр сырский
всу
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Наиболее тяжелая для Вооруженных сил Украины обстановка складывается на Кураховском направлении. Об этом заявил Владимиру Зеленскому главком ВСУ Александр Сырский."(Заслушал - ред.) доклад главкома Сырского. Длительный разговор, все ключевые направления. Прежде всего, Донецкая область. Кураховское направление - самое тяжелое сейчас. Работаем для того, чтобы укрепить наши позиции", - отметил глава киевского режима в своем Telegram-канале.Курахово, город в западной части Донецкой Народной Республики (ДНР), играет важную оперативную роль. Это крупнейший населенный пункт на юго-западе Донбасса, который оставался под контролем украинской армии дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвинуться еще ближе к западной границе ДНР.
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александр сырский, всу
Спецоперация на Украине, Александр Сырский, ВСУ
16:35 25.11.2024
 
Сырский назвал наиболее тяжелое направление для ВСУ

Главком ВСУ Сырский назвал Кураховское направление самым тяжелым

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский и Владимир Зеленский
Александр Сырский и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2024
© Фото : Офис президента Украины
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Наиболее тяжелая для Вооруженных сил Украины обстановка складывается на Кураховском направлении. Об этом заявил Владимиру Зеленскому главком ВСУ Александр Сырский.
"(Заслушал - ред.) доклад главкома Сырского. Длительный разговор, все ключевые направления. Прежде всего, Донецкая область. Кураховское направление - самое тяжелое сейчас. Работаем для того, чтобы укрепить наши позиции", - отметил глава киевского режима в своем Telegram-канале.
Курахово, город в западной части Донецкой Народной Республики (ДНР), играет важную оперативную роль. Это крупнейший населенный пункт на юго-западе Донбасса, который оставался под контролем украинской армии дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвинуться еще ближе к западной границе ДНР.
Александр Сырский - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
Сырский раскрыл подробности одного из мощнейших наступлений ВС России
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Спецоперация на УкраинеАлександр СырскийВСУ
 
 
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