https://1prime.ru/20241125/syrskiy-853071669.html

Сырский назвал наиболее тяжелое направление для ВСУ

Сырский назвал наиболее тяжелое направление для ВСУ - 25.11.2024, ПРАЙМ

Сырский назвал наиболее тяжелое направление для ВСУ

Наиболее тяжелая для Вооруженных сил Украины обстановка складывается на Кураховском направлении. Об этом заявил Владимиру Зеленскому главком ВСУ Александр... | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T16:35+0300

2024-11-25T16:35+0300

2024-11-25T16:35+0300

спецоперация на украине

александр сырский

всу

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Наиболее тяжелая для Вооруженных сил Украины обстановка складывается на Кураховском направлении. Об этом заявил Владимиру Зеленскому главком ВСУ Александр Сырский."(Заслушал - ред.) доклад главкома Сырского. Длительный разговор, все ключевые направления. Прежде всего, Донецкая область. Кураховское направление - самое тяжелое сейчас. Работаем для того, чтобы укрепить наши позиции", - отметил глава киевского режима в своем Telegram-канале.Курахово, город в западной части Донецкой Народной Республики (ДНР), играет важную оперативную роль. Это крупнейший населенный пункт на юго-западе Донбасса, который оставался под контролем украинской армии дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвинуться еще ближе к западной границе ДНР.

https://1prime.ru/20241102/nastuplenie-852565715.html

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александр сырский, всу