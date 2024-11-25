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Клиенты Т-Банка пожаловались на сложности с платежами - 25.11.2024, ПРАЙМ
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Клиенты Т-Банка пожаловались на сложности с платежами
Клиенты Т-Банка пожаловались на сложности с платежами - 25.11.2024, ПРАЙМ
Клиенты Т-Банка пожаловались на сложности с платежами
Платежи и переводы в мобильном приложении и на сайте Т-Банка могут не работать у ряда клиентов: число жалоб уже превысило 1000, банк работает над исправлением... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T16:12+0300
2024-11-25T16:12+0300
россия
т-банк
платежи
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Платежи и переводы в мобильном приложении и на сайте Т-Банка могут не работать у ряда клиентов: число жалоб уже превысило 1000, банк работает над исправлением ситуации, следует из сообщения банка и данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. "Платежи и переводы могут не работать. Уже исправляем", - такая надпись появляется при попытке входа в приложение Т-Банка, удостоверился корреспондент РИА Новости. Судя по жалобам на Downdetector, россияне сообщают о неполадках в работе сервиса Т-Банка, мобильного приложения и сайта. Так, на 15:56 мск отмечены 1032 жалобы. Основная часть жалоб поступила на сбой сервиса – 68%. На сбой мобильного приложения поступило 13% жалоб, а на сбой сайта – 15%, еще 2% составили жалобы на общий сбой. Больше всего жалоб на неполадки поступило из Тверской области (11%), Нижегородской области (5%), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (5%), Москвы и Московской области (6%), также Свердловской области (4%).
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россия, т-банк, платежи
РОССИЯ, Т-Банк, платежи
16:12 25.11.2024
 
Клиенты Т-Банка пожаловались на сложности с платежами

Ряд клиентов Т-Банка испытывают сложности с платежами, банк уже устраняет проблему

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкБанкоматы Т-Банка
Банкоматы Т-Банка - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Платежи и переводы в мобильном приложении и на сайте Т-Банка могут не работать у ряда клиентов: число жалоб уже превысило 1000, банк работает над исправлением ситуации, следует из сообщения банка и данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
"Платежи и переводы могут не работать. Уже исправляем", - такая надпись появляется при попытке входа в приложение Т-Банка, удостоверился корреспондент РИА Новости.
Судя по жалобам на Downdetector, россияне сообщают о неполадках в работе сервиса Т-Банка, мобильного приложения и сайта. Так, на 15:56 мск отмечены 1032 жалобы. Основная часть жалоб поступила на сбой сервиса – 68%. На сбой мобильного приложения поступило 13% жалоб, а на сбой сайта – 15%, еще 2% составили жалобы на общий сбой.
Больше всего жалоб на неполадки поступило из Тверской области (11%), Нижегородской области (5%), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (5%), Москвы и Московской области (6%), также Свердловской области (4%).
Банкоматы Т-Банка - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
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