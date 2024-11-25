https://1prime.ru/20241125/t-bank-853070261.html

Клиенты Т-Банка пожаловались на сложности с платежами

Клиенты Т-Банка пожаловались на сложности с платежами - 25.11.2024, ПРАЙМ

Клиенты Т-Банка пожаловались на сложности с платежами

Платежи и переводы в мобильном приложении и на сайте Т-Банка могут не работать у ряда клиентов: число жалоб уже превысило 1000, банк работает над исправлением... | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T16:12+0300

2024-11-25T16:12+0300

2024-11-25T16:12+0300

россия

т-банк

платежи

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/18/852390933_0:138:3150:1910_1920x0_80_0_0_bd48b815ec76c69368b81f4c29c25e7d.jpg

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Платежи и переводы в мобильном приложении и на сайте Т-Банка могут не работать у ряда клиентов: число жалоб уже превысило 1000, банк работает над исправлением ситуации, следует из сообщения банка и данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. "Платежи и переводы могут не работать. Уже исправляем", - такая надпись появляется при попытке входа в приложение Т-Банка, удостоверился корреспондент РИА Новости. Судя по жалобам на Downdetector, россияне сообщают о неполадках в работе сервиса Т-Банка, мобильного приложения и сайта. Так, на 15:56 мск отмечены 1032 жалобы. Основная часть жалоб поступила на сбой сервиса – 68%. На сбой мобильного приложения поступило 13% жалоб, а на сбой сайта – 15%, еще 2% составили жалобы на общий сбой. Больше всего жалоб на неполадки поступило из Тверской области (11%), Нижегородской области (5%), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (5%), Москвы и Московской области (6%), также Свердловской области (4%).

https://1prime.ru/20241119/pribyl-852906523.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, т-банк, платежи