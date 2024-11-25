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Т-Банк заявил об устранении проблем в приложении - 25.11.2024, ПРАЙМ
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Т-Банк заявил об устранении проблем в приложении
Т-Банк заявил об устранении проблем в приложении - 25.11.2024, ПРАЙМ
Т-Банк заявил об устранении проблем в приложении
Незначительное число клиентов Т-Банка могло столкнуться со сложностями с совершением платежей и переводов в приложении, проблема уже устранена, все работает в... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T16:47+0300
2024-11-25T16:48+0300
россия
т-банк
платежи
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Незначительное число клиентов Т-Банка могло столкнуться со сложностями с совершением платежей и переводов в приложении, проблема уже устранена, все работает в штатном режиме, сообщил РИА Новости представитель Т-Банка. Ранее в понедельник ряд клиентов Т-Банка столкнулись со сложностями с платежами и переводами: число жалоб на сбои в мобильном приложении и на сайте банка, по данным Downdetector, превышало 1 тысячу. "У незначительного числа клиентов в течение нескольких минут могли наблюдаться сложности с совершением платежей и переводов в приложении. Проблема уже устранена, все сервисы работают в штатном режиме", - сказал представитель Т-Банка.
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россия, т-банк, платежи
РОССИЯ, Т-Банк, платежи
16:47 25.11.2024 (обновлено: 16:48 25.11.2024)
 
Т-Банк заявил об устранении проблем в приложении

Т-Банк заявил об устранении проблемы с проведением платежей в приложении

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкТ-банк
Т-банк - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Незначительное число клиентов Т-Банка могло столкнуться со сложностями с совершением платежей и переводов в приложении, проблема уже устранена, все работает в штатном режиме, сообщил РИА Новости представитель Т-Банка.
Ранее в понедельник ряд клиентов Т-Банка столкнулись со сложностями с платежами и переводами: число жалоб на сбои в мобильном приложении и на сайте банка, по данным Downdetector, превышало 1 тысячу.
"У незначительного числа клиентов в течение нескольких минут могли наблюдаться сложности с совершением платежей и переводов в приложении. Проблема уже устранена, все сервисы работают в штатном режиме", - сказал представитель Т-Банка.
Банкоматы Т-Банка - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2024
Клиенты Т-Банка пожаловались на сложности с платежами
16:12
 
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