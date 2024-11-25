https://1prime.ru/20241125/t-bank-853073713.html

Т-Банк заявил об устранении проблем в приложении

Т-Банк заявил об устранении проблем в приложении - 25.11.2024, ПРАЙМ

Т-Банк заявил об устранении проблем в приложении

Незначительное число клиентов Т-Банка могло столкнуться со сложностями с совершением платежей и переводов в приложении, проблема уже устранена, все работает в... | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T16:47+0300

2024-11-25T16:47+0300

2024-11-25T16:48+0300

россия

т-банк

платежи

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/18/852390103_0:143:2827:1733_1920x0_80_0_0_eadb405087d008c020f4de351c81d388.jpg

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Незначительное число клиентов Т-Банка могло столкнуться со сложностями с совершением платежей и переводов в приложении, проблема уже устранена, все работает в штатном режиме, сообщил РИА Новости представитель Т-Банка. Ранее в понедельник ряд клиентов Т-Банка столкнулись со сложностями с платежами и переводами: число жалоб на сбои в мобильном приложении и на сайте банка, по данным Downdetector, превышало 1 тысячу. "У незначительного числа клиентов в течение нескольких минут могли наблюдаться сложности с совершением платежей и переводов в приложении. Проблема уже устранена, все сервисы работают в штатном режиме", - сказал представитель Т-Банка.

https://1prime.ru/20241125/t-bank-853070261.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, т-банк, платежи