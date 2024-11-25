https://1prime.ru/20241125/t-bank-853073713.html
Т-Банк заявил об устранении проблем в приложении
Т-Банк заявил об устранении проблем в приложении - 25.11.2024, ПРАЙМ
Т-Банк заявил об устранении проблем в приложении
Незначительное число клиентов Т-Банка могло столкнуться со сложностями с совершением платежей и переводов в приложении, проблема уже устранена, все работает в... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T16:47+0300
2024-11-25T16:47+0300
2024-11-25T16:48+0300
россия
т-банк
платежи
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/18/852390103_0:143:2827:1733_1920x0_80_0_0_eadb405087d008c020f4de351c81d388.jpg
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Незначительное число клиентов Т-Банка могло столкнуться со сложностями с совершением платежей и переводов в приложении, проблема уже устранена, все работает в штатном режиме, сообщил РИА Новости представитель Т-Банка. Ранее в понедельник ряд клиентов Т-Банка столкнулись со сложностями с платежами и переводами: число жалоб на сбои в мобильном приложении и на сайте банка, по данным Downdetector, превышало 1 тысячу. "У незначительного числа клиентов в течение нескольких минут могли наблюдаться сложности с совершением платежей и переводов в приложении. Проблема уже устранена, все сервисы работают в штатном режиме", - сказал представитель Т-Банка.
https://1prime.ru/20241125/t-bank-853070261.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/18/852390103_164:0:2664:1875_1920x0_80_0_0_4486dabc357775c16edb8b71d8fc2821.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, т-банк, платежи
Т-Банк заявил об устранении проблем в приложении
Т-Банк заявил об устранении проблемы с проведением платежей в приложении
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Незначительное число клиентов Т-Банка могло столкнуться со сложностями с совершением платежей и переводов в приложении, проблема уже устранена, все работает в штатном режиме, сообщил РИА Новости представитель Т-Банка.
Ранее в понедельник ряд клиентов Т-Банка столкнулись со сложностями с платежами и переводами: число жалоб на сбои в мобильном приложении и на сайте банка, по данным Downdetector, превышало 1 тысячу.
"У незначительного числа клиентов в течение нескольких минут могли наблюдаться сложности с совершением платежей и переводов в приложении. Проблема уже устранена, все сервисы работают в штатном режиме", - сказал представитель Т-Банка.
Клиенты Т-Банка пожаловались на сложности с платежами