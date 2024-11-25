https://1prime.ru/20241125/ukraina-853060572.html
Кулеба раскрыл, где находится "ключ к миру" в конфликте на Украине
Кулеба раскрыл, где находится "ключ к миру" в конфликте на Украине - 25.11.2024, ПРАЙМ
Кулеба раскрыл, где находится "ключ к миру" в конфликте на Украине
Существует три фактора, которые препятствуют быстрому урегулированию украинского конфликта, заявил экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Его... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T11:15+0300
2024-11-25T11:15+0300
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МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Существует три фактора, которые препятствуют быстрому урегулированию украинского конфликта, заявил экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Его словам приводит CNN."Во-первых, Зеленский не уйдет под давлением. Во-вторых, Украина не согласится ни на какое быстрое решение", — сообщил бывший глава украинского внешнеполитического ведомства.В то же время политик уточнил, что "ключ к миру" якобы находится в Москве, а не в Киеве. По его словам, именно последний на законодательном уровне запретил мирне переговоры с российской стороной.Ранее Путин уточнял, что украинские власти запретили мирные переговоры с Россией на законодательном уровне. Сам российский лидер всегда говорил, что Москва готова к переговорам, однако после нападения ВСУ на Курскую область он уточнил, что в ближайшее время о них не может идти и речи.
https://1prime.ru/20241122/putin-853020396.html
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россия, украина, мирные переговоры
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, мирные переговоры
Кулеба раскрыл, где находится "ключ к миру" в конфликте на Украине
Экс-глава МИД Украины Кулеба: "ключ к миру" находится в Москве, а не в Киеве
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ.
Существует три фактора, которые препятствуют быстрому урегулированию украинского конфликта, заявил экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Его словам приводит
CNN.
"Во-первых, Зеленский не уйдет под давлением. Во-вторых, Украина не согласится ни на какое быстрое решение", — сообщил бывший глава украинского внешнеполитического ведомства.
В то же время политик уточнил, что "ключ к миру" якобы находится в Москве, а не в Киеве. По его словам, именно последний на законодательном уровне запретил мирне переговоры с российской стороной.
Ранее Путин уточнял, что украинские власти запретили мирные переговоры с Россией на законодательном уровне. Сам российский лидер всегда говорил, что Москва готова к переговорам, однако после нападения ВСУ на Курскую область он уточнил, что в ближайшее время о них не может идти и речи.
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