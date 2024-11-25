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От Украины не получили ничего. В Мариуполь едут люди из-за линии фронта
От Украины не получили ничего. В Мариуполь едут люди из-за линии фронта - 25.11.2024, ПРАЙМ
От Украины не получили ничего. В Мариуполь едут люди из-за линии фронта
Около 150 тысяч жителей вновь приехали на освобожденные российскими войсками бывшие украинские земли — так, в Мариуполь вернулась примерно треть жителей,... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T11:29+0300
2024-11-25T11:29+0300
2024-11-25T11:29+0300
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МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Около 150 тысяч жителей вновь приехали на освобожденные российскими войсками бывшие украинские земли — так, в Мариуполь вернулась примерно треть жителей, покинувших город во время конфликта, пишет "Газета по-украински".Как отмечается, причина возвращения — в том, что жители не получили должной помощи от государства на подконтрольной Киеву территории. Не смогли они найти и работу из-за скептического отношения работодателей, а зарплата часто не превышает 8-12 тысяч гривен.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПри этом переселенцы теряют право на выплаты от государства, если начинают работать. Что касается предоставления жилья, то на безвозмездной основе есть мало мест с "человеческими условиями проживания".Всего на Украине насчитывается около пяти миллионов внутренне перемещенных лиц. Верховная рада приняла закон об обеспечении их жилищных прав. Документ предусматривает инвентаризацию недвижимости и создание базы пригодного жилья.Закон позволяет предоставлять в аренду перемещенным лицам имущество образовательных учреждений, которое не используется по назначению год подряд, и те смогут выбирать из этих объектов, где именно они хотели бы проживать.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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украина, новые регионы рф, россия, беженцы
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, новые регионы РФ, РОССИЯ, беженцы
От Украины не получили ничего. В Мариуполь едут люди из-за линии фронта
"Газета по-украински": в новые российские регионы вернулись 150 тысяч человек
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ.
Около 150 тысяч жителей вновь приехали на освобожденные российскими войсками бывшие украинские земли — так, в Мариуполь вернулась примерно треть жителей, покинувших город во время конфликта, пишет "Газета по-украински"
.
Как отмечается, причина возвращения — в том, что жители не получили должной помощи от государства на подконтрольной Киеву территории. Не смогли они найти и работу из-за скептического отношения работодателей, а зарплата часто не превышает 8-12 тысяч гривен.
При этом переселенцы теряют право на выплаты от государства, если начинают работать. Что касается предоставления жилья, то на безвозмездной основе есть мало мест с "человеческими условиями проживания".
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Всего на Украине насчитывается около пяти миллионов внутренне перемещенных лиц. Верховная рада приняла закон об обеспечении их жилищных прав. Документ предусматривает инвентаризацию недвижимости и создание базы пригодного жилья.
Закон позволяет предоставлять в аренду перемещенным лицам имущество образовательных учреждений, которое не используется по назначению год подряд, и те смогут выбирать из этих объектов, где именно они хотели бы проживать.