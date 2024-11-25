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Придется мерзнуть. Коррупция сделала украинскую энергетику уязвимой

Придется мерзнуть. Коррупция сделала украинскую энергетику уязвимой - 25.11.2024, ПРАЙМ

Придется мерзнуть. Коррупция сделала украинскую энергетику уязвимой

Украина не построила конструкции для защиты подстанций от российских авиаударов, что ставит под угрозу энергообеспечение страны зимой, пишет Times. | 25.11.2024, ПРАЙМ

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спецоперация на украине

украина

коррупция

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МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Украина не построила конструкции для защиты подстанций от российских авиаударов, что ставит под угрозу энергообеспечение страны зимой, пишет Times.При этом, как отмечается, западные эксперты предупреждали Киев о необходимости защитных сооружений, однако их не возвели из-за бушующей в энергетике коррупции.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramК настоящему моменту около 80% энергетической инфраструктуры Украины повреждено или разрушено. Россия за прошедшие месяцы нанесла мощные авиаудары по энергетической инфраструктуре Украины, что привело к отключениям тепла, света и воды. Сотни тысяч граждан остаются без необходимых услуг до шести часов подряд.При этом проект по строительству защитных сооружений был отложен из-за отказа Киева выделить средства. Подрядчики не получали оплату, что привело к остановке проектов.Глава агентства по защите инфраструктуры Мустафа Найем ушел в отставку из-за коррупции. По его словам, проект был отложен из-за взяток чиновникам.В случае сокращения помощи от США Киев может столкнуться с нехваткой зенитных ракет. Из-за уязвимости энергетической инфраструктуры миллионы украинских беженцев в условиях отсутствия отопления могут податься на запад.Неофициально курирующий строительные проекты Кирилл Тимошенко обвиняется в коррупции. Утверждается, что он требовал взятки от компаний и хранил "грязные" деньги. Пресс-секретарь Тимошенко опроверг обвинения, заявив о необходимости официального расследования.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, коррупция