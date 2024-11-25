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Le Monde: Париж и Лондон возобновили одну дискуссию по Украине

Le Monde: Париж и Лондон возобновили одну дискуссию по Украине - 25.11.2024, ПРАЙМ

Le Monde: Париж и Лондон возобновили одну дискуссию по Украине

Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину, пишет издание Le Monde. | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T12:47+0300

2024-11-25T12:47+0300

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спецоперация на украине

россия

украина

военная помощь украине

запад

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ПАРИЖ, 25 ноя – ПРАЙМ. Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину, пишет издание Le Monde. "Учитывая перспективу прекращения поддержки Украины США в связи с возвращением Дональда Трампа в Белый дом, Париж и Лондон не исключают, что возглавят коалицию по Украине на условиях, которые еще предстоит определить", - пишет СМИ. По информации издания, это обсуждалось в ходе визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Париж 11 ноября и его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. "Возобновились дискуссии об отправке западных войск и частных оборонных компаний на Украину. Между Великобританией и Францией продолжаются дискуссии относительно сотрудничества в сфере обороны, в частности, с целью создания группы союзников в Европе, ориентированной на Украину и европейскую безопасность в более широком смысле", - сообщило СМИ со ссылкой на источники. Официальная позиция Парижа по-прежнему заключается в "отсутствии красных линий" в поддержке Украины. В том, что касается отправки военных на помощь Киеву, МИД придерживается риторики "ничего не исключено". Об этом вновь в эфире радиостанции Franceinfo накануне заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро. "Со стороны министерства обороны и Елисейского дворца на данный момент нет официального разрешения на отправку обычных войск или частных компаний. Но в течение нескольких месяцев предложения явно обсуждались, в том числе от компании Défense Conseil International (DCI) – главного оператора министерства обороны по мониторингу французских контрактов на экспорт вооружений и передаче соответствующих военных "ноу-хау", - пишет издание. Отмечается, что такая возможность изучается вследствие отмены ограничений президента США Джо Байдена на участие частных военных компаний в конфликте на Украине. Как указывает издание, отправка Западом дальнобойных вооружений Киеву сама по себе также предполагает "поддержку с земли" - наличие на местах европейских военных специалистов. "Украинцы не могут использовать этот тип ракет без той или иной поддержки Запада на местах. Британские Storm Shadow, как и французские Scalp, должны быть запрограммированы до того, как их погрузят на борт бомбардировщика типа Су-24, доступного Украине", - указывает газета со ссылкой на осведомленные источники. Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале 2024 года заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину, и объявлял о намерении собрать коалицию стран, готовых направлять в страну военных инструкторов. Однако эта инициатива была прохладно встречена союзниками Франции в НАТО и, как сообщала газета Times, ее реализация, вероятно, была застопорена по политическим причинам. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".

https://1prime.ru/20241125/atacms-853061926.html

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россия, украина, военная помощь украине, запад