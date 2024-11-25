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Во Франции призвали к протестам на дискуссии об отправке войск на Украину - 25.11.2024, ПРАЙМ
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Во Франции призвали к протестам на дискуссии об отправке войск на Украину
Во Франции призвали к протестам на дискуссии об отправке войск на Украину - 25.11.2024, ПРАЙМ
Во Франции призвали к протестам на дискуссии об отправке войск на Украину
Потенциальная отправка западных военнослужащих на территорию Украине может привести к третьей мировой войне. Такое мнение высказал французский политик, лидер... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T16:46+0300
2024-11-25T16:56+0300
спецоперация на украине
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ПАРИЖ, 25 ноя - ПРАЙМ. Потенциальная отправка западных военнослужащих на территорию Украине может привести к третьей мировой войне. Такое мнение высказал французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.В связи с этим он призвал граждан выходить на протесты против подобной инициативы Парижа и Лондона.Ранее издание Le Monde писало, что Великобритания и Франция возобновили давно забытую дискуссию об отправке своей армии на Украину для участия в украинском конфликте. Отмечалось, что Париж и Лондон могут встать во главе коалиции европейский сил. "Обнародованные заявления ошеломляют", - написал Филиппо в Х, объявив о манифестации против отправки войск на Украину в Париже 1 декабря. В то же время, французский политик призвал остановить Североатлантический альянс. По его словам, блок рискует спровоцировать начало третьей мировой войны."Военно-сухопутная операция под руководством Франции и Великобритании": собачонки американского глубинного государства, которые прольют за нее свою кровь вместе с Польшей и Прибалтикой. Ни один француз, ни один солдат не может и не должен этого принять, потому что это гарантия третьей мировой ядерной войны!" - написал политик в Х. Официальная позиция Парижа по-прежнему заключается в "отсутствии красных линий" в поддержке Украины. В том, что касается отправки военных на помощь Киеву, МИД придерживается риторики "ничего не исключено". Об этом вновь в эфире радиостанции Franceinfo накануне заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро. Ранее президент Французской Республики Эмманюэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск в Украину, если Россия прорвет линию фронта и поступит соответствующий запрос из Киева. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Парижа.
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россия, украина, франция
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ
16:46 25.11.2024 (обновлено: 16:56 25.11.2024)
 
Во Франции призвали к протестам на дискуссии об отправке войск на Украину

Филиппо призвал к протестам на фоне обсуждения отправки войск на Украину

© РИА Новости . Евгений Полойко | Перейти в медиабанкПариж
Париж - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости . Евгений Полойко
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ПАРИЖ, 25 ноя - ПРАЙМ. Потенциальная отправка западных военнослужащих на территорию Украине может привести к третьей мировой войне. Такое мнение высказал французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
В связи с этим он призвал граждан выходить на протесты против подобной инициативы Парижа и Лондона.
Ранее издание Le Monde писало, что Великобритания и Франция возобновили давно забытую дискуссию об отправке своей армии на Украину для участия в украинском конфликте. Отмечалось, что Париж и Лондон могут встать во главе коалиции европейский сил.
"Обнародованные заявления ошеломляют", - написал Филиппо в Х, объявив о манифестации против отправки войск на Украину в Париже 1 декабря.
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В то же время, французский политик призвал остановить Североатлантический альянс. По его словам, блок рискует спровоцировать начало третьей мировой войны.
"Военно-сухопутная операция под руководством Франции и Великобритании": собачонки американского глубинного государства, которые прольют за нее свою кровь вместе с Польшей и Прибалтикой. Ни один француз, ни один солдат не может и не должен этого принять, потому что это гарантия третьей мировой ядерной войны!" - написал политик в Х.
Официальная позиция Парижа по-прежнему заключается в "отсутствии красных линий" в поддержке Украины. В том, что касается отправки военных на помощь Киеву, МИД придерживается риторики "ничего не исключено". Об этом вновь в эфире радиостанции Franceinfo накануне заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.
Ранее президент Французской Республики Эмманюэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск в Украину, если Россия прорвет линию фронта и поступит соответствующий запрос из Киева. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Парижа.
 
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