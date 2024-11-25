https://1prime.ru/20241125/ukraina-853073540.html

Во Франции призвали к протестам на дискуссии об отправке войск на Украину

Во Франции призвали к протестам на дискуссии об отправке войск на Украину - 25.11.2024, ПРАЙМ

Во Франции призвали к протестам на дискуссии об отправке войск на Украину

Потенциальная отправка западных военнослужащих на территорию Украине может привести к третьей мировой войне. Такое мнение высказал французский политик, лидер... | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T16:46+0300

2024-11-25T16:46+0300

2024-11-25T16:56+0300

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ПАРИЖ, 25 ноя - ПРАЙМ. Потенциальная отправка западных военнослужащих на территорию Украине может привести к третьей мировой войне. Такое мнение высказал французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.В связи с этим он призвал граждан выходить на протесты против подобной инициативы Парижа и Лондона.Ранее издание Le Monde писало, что Великобритания и Франция возобновили давно забытую дискуссию об отправке своей армии на Украину для участия в украинском конфликте. Отмечалось, что Париж и Лондон могут встать во главе коалиции европейский сил. "Обнародованные заявления ошеломляют", - написал Филиппо в Х, объявив о манифестации против отправки войск на Украину в Париже 1 декабря. В то же время, французский политик призвал остановить Североатлантический альянс. По его словам, блок рискует спровоцировать начало третьей мировой войны."Военно-сухопутная операция под руководством Франции и Великобритании": собачонки американского глубинного государства, которые прольют за нее свою кровь вместе с Польшей и Прибалтикой. Ни один француз, ни один солдат не может и не должен этого принять, потому что это гарантия третьей мировой ядерной войны!" - написал политик в Х. Официальная позиция Парижа по-прежнему заключается в "отсутствии красных линий" в поддержке Украины. В том, что касается отправки военных на помощь Киеву, МИД придерживается риторики "ничего не исключено". Об этом вновь в эфире радиостанции Franceinfo накануне заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро. Ранее президент Французской Республики Эмманюэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск в Украину, если Россия прорвет линию фронта и поступит соответствующий запрос из Киева. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Парижа.

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