Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Не хватит сил": на Украине забили тревогу из-за катастрофы на фронте - 25.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241125/vsu-853074132.html
"Не хватит сил": на Украине забили тревогу из-за катастрофы на фронте
"Не хватит сил": на Украине забили тревогу из-за катастрофы на фронте - 25.11.2024, ПРАЙМ
"Не хватит сил": на Украине забили тревогу из-за катастрофы на фронте
Бойцам Вооруженных сил Украины придется оставить позиции в Курской области, сообщил на своем YouTube-канале полковник СБУ Олег Стариков. | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T16:52+0300
2024-11-25T16:52+0300
спецоперация на украине
всу
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852833807_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bc76f7c18822f499f2f416966139b53d.jpg
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Бойцам Вооруженных сил Украины придется оставить позиции в Курской области, сообщил на своем YouTube-канале полковник СБУ Олег Стариков."Нам придется выйти с Курской области, потому что у нас не хватит сил на это", — отметил он.Он также подчеркнул, что российские войска активно наступают на главном фронте в Донбассе, и Украина уже не сможет вернуть контроль над этими территориями.В ходе боев на Курском направлении противник потерял значительное количество военнослужащих и техники. Всего было уничтожено более 35 тысяч военнослужащих, 216 танков, 149 боевых машин пехоты, 120 бронетранспортеров, 1193 боевых бронированных машин, 1022 автомобиля, 300 артиллерийских орудий и другой техники.Были уничтожены также американские системы MLRS и HIMARS, а также другие важные объекты, такие как зенитные ракетные установки, станции РЭБ и контрбатарейные радары.
https://1prime.ru/20241125/syrskiy-853071669.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852833807_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_848d571f0c7aa8384c38625fc623037b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всу, вс рф
Спецоперация на Украине, ВСУ, ВС РФ
16:52 25.11.2024
 
"Не хватит сил": на Украине забили тревогу из-за катастрофы на фронте

Стариков: ВСУ придется уйти из Курской области

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие батальонно-тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат"
Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Бойцам Вооруженных сил Украины придется оставить позиции в Курской области, сообщил на своем YouTube-канале полковник СБУ Олег Стариков.
"Нам придется выйти с Курской области, потому что у нас не хватит сил на это", — отметил он.
Он также подчеркнул, что российские войска активно наступают на главном фронте в Донбассе, и Украина уже не сможет вернуть контроль над этими территориями.
В ходе боев на Курском направлении противник потерял значительное количество военнослужащих и техники. Всего было уничтожено более 35 тысяч военнослужащих, 216 танков, 149 боевых машин пехоты, 120 бронетранспортеров, 1193 боевых бронированных машин, 1022 автомобиля, 300 артиллерийских орудий и другой техники.
Были уничтожены также американские системы MLRS и HIMARS, а также другие важные объекты, такие как зенитные ракетные установки, станции РЭБ и контрбатарейные радары.
Александр Сырский и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2024
Сырский назвал наиболее тяжелое направление для ВСУ
16:35
 
Спецоперация на УкраинеВСУВС РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала