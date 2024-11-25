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"Не хватит сил": на Украине забили тревогу из-за катастрофы на фронте

"Не хватит сил": на Украине забили тревогу из-за катастрофы на фронте - 25.11.2024, ПРАЙМ

"Не хватит сил": на Украине забили тревогу из-за катастрофы на фронте

Бойцам Вооруженных сил Украины придется оставить позиции в Курской области, сообщил на своем YouTube-канале полковник СБУ Олег Стариков. | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T16:52+0300

2024-11-25T16:52+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Бойцам Вооруженных сил Украины придется оставить позиции в Курской области, сообщил на своем YouTube-канале полковник СБУ Олег Стариков."Нам придется выйти с Курской области, потому что у нас не хватит сил на это", — отметил он.Он также подчеркнул, что российские войска активно наступают на главном фронте в Донбассе, и Украина уже не сможет вернуть контроль над этими территориями.В ходе боев на Курском направлении противник потерял значительное количество военнослужащих и техники. Всего было уничтожено более 35 тысяч военнослужащих, 216 танков, 149 боевых машин пехоты, 120 бронетранспортеров, 1193 боевых бронированных машин, 1022 автомобиля, 300 артиллерийских орудий и другой техники.Были уничтожены также американские системы MLRS и HIMARS, а также другие важные объекты, такие как зенитные ракетные установки, станции РЭБ и контрбатарейные радары.

https://1prime.ru/20241125/syrskiy-853071669.html

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