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Юань начал торги новой недели ростом
Юань начал торги новой недели ростом - 25.11.2024, ПРАЙМ
Юань начал торги новой недели ростом
Курс китайской валюты в начале торгов понедельника растет до 14,14 рубля, следует из данных Московской биржи. | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T10:03+0300
2024-11-25T10:03+0300
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов понедельника растет до 14,14 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск растет на 6 копеек, до 14,14 рубля.
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россия, биржевые торги, курсы валют, юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, РОССИЯ, биржевые торги, курсы валют, юань
Юань начал торги новой недели ростом
Курс юаня в начале торговой недели растет до 14,14 рубля