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Юань начал торги новой недели ростом

Юань начал торги новой недели ростом - 25.11.2024, ПРАЙМ

Юань начал торги новой недели ростом

Курс китайской валюты в начале торгов понедельника растет до 14,14 рубля, следует из данных Московской биржи. | 25.11.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов понедельника растет до 14,14 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск растет на 6 копеек, до 14,14 рубля.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, биржевые торги, курсы валют, юань