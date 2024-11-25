Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стало известно, насколько сильно "Орешник" повредил "Южмаш" - 25.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241125/yuzhmash-853078803.html
Стало известно, насколько сильно "Орешник" повредил "Южмаш"
Стало известно, насколько сильно "Орешник" повредил "Южмаш" - 25.11.2024, ПРАЙМ
Стало известно, насколько сильно "Орешник" повредил "Южмаш"
Цеха "Южмаша" в Днепропетровске (в украинской топонимике - Днепр) получили основные повреждения от удара баллистической ракеты средней дальности "Орешник"... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T23:01+0300
2024-11-25T23:05+0300
спецоперация на украине
южмаш
повреждения
ракетный удар
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/15/853005679_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_791d0d35e374654e9802f54c67a18181.jpg
МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Цеха "Южмаша" в Днепропетровске (в украинской топонимике - Днепр) получили основные повреждения от удара баллистической ракеты средней дальности "Орешник" внутри, а не снаружи, сообщает издание "Военная хроника".Как указывается в сообщении, на "Южмаш" со скоростью, которая в два раза превышает скорость "Искандера" на финальном отрезке полета, обрушились от 5 до 7 тонн взрывчатого вещества, что эквивалентно двум авиабомбам ФАБ-250. В результате "Орешник" пробил несколько десятков метров грунта и нанес существенный ущерб подземной инфраструктуре завода.Ранее бывший депутат Рады Олег Царев опроверг сообщения о том, что "Южмаш" был полностью уничтожен. "Это неправда. Разрушения значительные, но они локальные и в местах попадания ракет", - заявил экс-парламентарий, отметив, что "Южмаш" - это целый комплекс предприятий, многие из которых расположены под землей и способны выдержать прямое попадание ядерной бомбы.
https://1prime.ru/20241125/oreshnik-853060687.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Применение новейшей ракеты "Орешник"
Медведев после заявления Путина о применении новейшей ракеты "Орешник" опубликовал видео и задался вопросом. Это то, чего вы хотели? Что ж, черт возьми, вы это и получили!
2024-11-25T23:01+0300
true
PT0M11S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/15/853005679_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7e7e43dad5cbb208516c6f1458595d0c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
южмаш, повреждения, ракетный удар
Спецоперация на Украине, Южмаш, повреждения, ракетный удар
23:01 25.11.2024 (обновлено: 23:05 25.11.2024)
 
Стало известно, насколько сильно "Орешник" повредил "Южмаш"

ВХ: цеха "Южмаша" получили значительные повреждения внутри, а не снаружи

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Цеха "Южмаша" в Днепропетровске (в украинской топонимике - Днепр) получили основные повреждения от удара баллистической ракеты средней дальности "Орешник" внутри, а не снаружи, сообщает издание "Военная хроника".
Как указывается в сообщении, на "Южмаш" со скоростью, которая в два раза превышает скорость "Искандера" на финальном отрезке полета, обрушились от 5 до 7 тонн взрывчатого вещества, что эквивалентно двум авиабомбам ФАБ-250. В результате "Орешник" пробил несколько десятков метров грунта и нанес существенный ущерб подземной инфраструктуре завода.
Запуск ракеты Minuteman III. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2024
"Небольшая воронка". Киев заявил о незначительном ущербе от "Орешника"
11:16
Ранее бывший депутат Рады Олег Царев опроверг сообщения о том, что "Южмаш" был полностью уничтожен. "Это неправда. Разрушения значительные, но они локальные и в местах попадания ракет", - заявил экс-парламентарий, отметив, что "Южмаш" - это целый комплекс предприятий, многие из которых расположены под землей и способны выдержать прямое попадание ядерной бомбы.
 
Спецоперация на УкраинеЮжмашповрежденияракетный удар
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала