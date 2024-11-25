https://1prime.ru/20241125/yuzhmash-853078803.html
Стало известно, насколько сильно "Орешник" повредил "Южмаш"
Стало известно, насколько сильно "Орешник" повредил "Южмаш" - 25.11.2024, ПРАЙМ
Стало известно, насколько сильно "Орешник" повредил "Южмаш"
Цеха "Южмаша" в Днепропетровске (в украинской топонимике - Днепр) получили основные повреждения от удара баллистической ракеты средней дальности "Орешник"... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T23:01+0300
2024-11-25T23:01+0300
2024-11-25T23:05+0300
спецоперация на украине
южмаш
повреждения
ракетный удар
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МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Цеха "Южмаша" в Днепропетровске (в украинской топонимике - Днепр) получили основные повреждения от удара баллистической ракеты средней дальности "Орешник" внутри, а не снаружи, сообщает издание "Военная хроника".Как указывается в сообщении, на "Южмаш" со скоростью, которая в два раза превышает скорость "Искандера" на финальном отрезке полета, обрушились от 5 до 7 тонн взрывчатого вещества, что эквивалентно двум авиабомбам ФАБ-250. В результате "Орешник" пробил несколько десятков метров грунта и нанес существенный ущерб подземной инфраструктуре завода.Ранее бывший депутат Рады Олег Царев опроверг сообщения о том, что "Южмаш" был полностью уничтожен. "Это неправда. Разрушения значительные, но они локальные и в местах попадания ракет", - заявил экс-парламентарий, отметив, что "Южмаш" - это целый комплекс предприятий, многие из которых расположены под землей и способны выдержать прямое попадание ядерной бомбы.
https://1prime.ru/20241125/oreshnik-853060687.html
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Применение новейшей ракеты "Орешник"
Медведев после заявления Путина о применении новейшей ракеты "Орешник" опубликовал видео и задался вопросом. Это то, чего вы хотели? Что ж, черт возьми, вы это и получили!
2024-11-25T23:01+0300
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южмаш, повреждения, ракетный удар
Спецоперация на Украине, Южмаш, повреждения, ракетный удар
Стало известно, насколько сильно "Орешник" повредил "Южмаш"
ВХ: цеха "Южмаша" получили значительные повреждения внутри, а не снаружи
МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ.
Цеха "Южмаша" в Днепропетровске (в украинской топонимике - Днепр) получили основные повреждения от удара баллистической ракеты средней дальности "Орешник" внутри, а не снаружи, сообщает издание "Военная хроника"
.
Как указывается в сообщении, на "Южмаш" со скоростью, которая в два раза превышает скорость "Искандера" на финальном отрезке полета, обрушились от 5 до 7 тонн взрывчатого вещества, что эквивалентно двум авиабомбам ФАБ-250. В результате "Орешник" пробил несколько десятков метров грунта и нанес существенный ущерб подземной инфраструктуре завода.
"Небольшая воронка". Киев заявил о незначительном ущербе от "Орешника"
Ранее бывший депутат Рады Олег Царев опроверг сообщения о том, что "Южмаш" был полностью уничтожен. "Это неправда. Разрушения значительные, но они локальные и в местах попадания ракет", - заявил экс-парламентарий, отметив, что "Южмаш" - это целый комплекс предприятий, многие из которых расположены под землей и способны выдержать прямое попадание ядерной бомбы.