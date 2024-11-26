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Доллар не хочет остановиться - 26.11.2024, ПРАЙМ
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Доллар не хочет остановиться
Доллар не хочет остановиться - 26.11.2024, ПРАЙМ
Доллар не хочет остановиться
В понедельник, 25 ноября, рубль продолжил терять свои позиции и подешевел на 2% к недружественным валютам. Курс доллара составил 105,26 руб., увеличившись на... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T08:26+0300
2024-11-26T08:26+0300
мнения аналитиков
курсы валют
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мосбиржа
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. В понедельник, 25 ноября, рубль продолжил терять свои позиции и подешевел на 2% к недружественным валютам. Курс доллара составил 105,26 руб., увеличившись на 1,73%. Курс евро вырос на 2,80%, достигнув 110,47 руб., а курс юаня поднялся на 2,13%, составив 14,38 руб. На 26 ноября Центробанк России установил официальные курсы: доллар — 103,79 руб., евро — 108,87 руб.Национальная валюта продолжает снижение без значительных откатов с августа. За последние четыре месяца рубль подешевел к доллару на 22,24% (и на 8,5% с начала ноября), к евро — на 18,28% (4,69% с начала ноября), к юаню — на 22,81% (5,93% с начала ноября). С начала года общее падение курса рубля составило: к доллару — 16,80%, к евро — 11,11%, к юаню — 12,92%.Причиной ускорения ослабления валют стали новые санкционные ограничения со стороны США, которые оказали серьезное влияние на российский финансовый сектор. Приближающийся пик налоговых выплат и жесткая политика ЦБ России пока не могут остановить падение нацвалюты, что еще раз подтверждает трудности возврата валютной выручки экспортерами и сохраняющийся спрос на валюту со стороны импортеров в конце года.Баррель Brent подешевел за день на 3,57%, до $72,48. Падение произошло на фоне сообщений о возможном перемирии между Израилем и Ливаном. Во вторник состоится заседание израильского кабинета безопасности, на котором будет одобрено соглашение о прекращении огня в Ливане. Режим прекращения огня может быть объявлен сегодня.Важно отметить, что ожидается министерская встреча ОПЕК+ в онлайн-формате, которая может повлиять на дальнейшую динамику нефтяных цен. Участники рынка с напряжением ждут решений, которые будут приняты на этой встрече.Сегодня в центре внимания публикация протоколов заседания ФРС США. В них могут быть содержаться ключики для нового заседания, которое состоится 18 декабря. Вероятность снижения ставки на 25 б.п. составляет 56%. Диапазон $70,30-76,50 за баррель сохраняется. Следим за уровнем $70,30, так как его пробой приведет к падению цены до $67,50.Курс доллара уверенно пробил уровень 102 руб. и быстро добрался до верхней границы диапазона 105 руб., которая по техническому анализу является последним рубежом на пути к 115 руб. Я пока не наблюдаю того, чтобы кто-то пытался остановить рост рублевых пар. Если опираться на волновую структуру и объемы, то на росте объемы снизились. Также снизились и продажи, что помогло доллару добраться до 105,31 руб. Поддержкой выступает 102,70 руб. — целевой уровень для коррекции. Повторюсь, что для меня уровень 105 руб. — расчетное сопротивление, после которого рубль ничего не держит для обновления новых минимумов.Индекс Мосбиржи упал на 1,95%, до 2530,69 п., индекс РТС — на 3,10%, до 768,11 п. Индекс Мосбиржи пробил важную поддержку 2550 п. Ближайшая цель для продавцов — 2300 п. Но лучше быть готовым к более резкому падению до 2160 п. Если будет какой-то позитив, то индекс может отскочить от 2490 п., не дойдя до 2300 п.
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Владислав Антонов
https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
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мнения аналитиков, курсы валют, нефть, мосбиржа
Мнения аналитиков, Курсы валют, Нефть, Мосбиржа
08:26 26.11.2024
 

Доллар не хочет остановиться

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. В понедельник, 25 ноября, рубль продолжил терять свои позиции и подешевел на 2% к недружественным валютам. Курс доллара составил 105,26 руб., увеличившись на 1,73%. Курс евро вырос на 2,80%, достигнув 110,47 руб., а курс юаня поднялся на 2,13%, составив 14,38 руб. На 26 ноября Центробанк России установил официальные курсы: доллар — 103,79 руб., евро — 108,87 руб.

Национальная валюта продолжает снижение без значительных откатов с августа. За последние четыре месяца рубль подешевел к доллару на 22,24% (и на 8,5% с начала ноября), к евро — на 18,28% (4,69% с начала ноября), к юаню — на 22,81% (5,93% с начала ноября). С начала года общее падение курса рубля составило: к доллару — 16,80%, к евро — 11,11%, к юаню — 12,92%.

Причиной ускорения ослабления валют стали новые санкционные ограничения со стороны США, которые оказали серьезное влияние на российский финансовый сектор. Приближающийся пик налоговых выплат и жесткая политика ЦБ России пока не могут остановить падение нацвалюты, что еще раз подтверждает трудности возврата валютной выручки экспортерами и сохраняющийся спрос на валюту со стороны импортеров в конце года.

Баррель Brent подешевел за день на 3,57%, до $72,48. Падение произошло на фоне сообщений о возможном перемирии между Израилем и Ливаном. Во вторник состоится заседание израильского кабинета безопасности, на котором будет одобрено соглашение о прекращении огня в Ливане. Режим прекращения огня может быть объявлен сегодня.

Важно отметить, что ожидается министерская встреча ОПЕК+ в онлайн-формате, которая может повлиять на дальнейшую динамику нефтяных цен. Участники рынка с напряжением ждут решений, которые будут приняты на этой встрече.

Сегодня в центре внимания публикация протоколов заседания ФРС США. В них могут быть содержаться ключики для нового заседания, которое состоится 18 декабря. Вероятность снижения ставки на 25 б.п. составляет 56%. Диапазон $70,30-76,50 за баррель сохраняется. Следим за уровнем $70,30, так как его пробой приведет к падению цены до $67,50.

Курс доллара уверенно пробил уровень 102 руб. и быстро добрался до верхней границы диапазона 105 руб., которая по техническому анализу является последним рубежом на пути к 115 руб. Я пока не наблюдаю того, чтобы кто-то пытался остановить рост рублевых пар. Если опираться на волновую структуру и объемы, то на росте объемы снизились. Также снизились и продажи, что помогло доллару добраться до 105,31 руб. Поддержкой выступает 102,70 руб. — целевой уровень для коррекции. Повторюсь, что для меня уровень 105 руб. — расчетное сопротивление, после которого рубль ничего не держит для обновления новых минимумов.

Индекс Мосбиржи упал на 1,95%, до 2530,69 п., индекс РТС — на 3,10%, до 768,11 п. Индекс Мосбиржи пробил важную поддержку 2550 п. Ближайшая цель для продавцов — 2300 п. Но лучше быть готовым к более резкому падению до 2160 п. Если будет какой-то позитив, то индекс может отскочить от 2490 п., не дойдя до 2300 п.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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