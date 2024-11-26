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Спрос на эти страховки для авто подскочил за год в несколько раз

Спрос на эти страховки для авто подскочил за год в несколько раз - 26.11.2024, ПРАЙМ

Спрос на эти страховки для авто подскочил за год в несколько раз

Продажи полисов каско за 10 месяцев 2024 года продемонстрировали рекордный рост - более 360% год к году. В 89% случаев полис каско оформлялся сроком на год. В... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T08:00+0300

2024-11-26T08:00+0300

2024-11-26T08:00+0300

авто

каско

полис

осаго

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Продажи полисов каско за 10 месяцев 2024 года продемонстрировали рекордный рост - более 360% год к году. В 89% случаев полис каско оформлялся сроком на год. В ТОП-10 марок машин, водители которых чаще всего приобретали каско, вошли: Chery, ВАЗ, Haval, Geely, Kia, BMW, OMODA, Hyundai, Volkswagen, Skoda, выяснили эксперты финансового маркетплейса Сравни.Средняя стоимость полиса каско при этом выросла за январь-октябрь на 21,8%: 42 486 рублей в 2024 году против 34 880 рублей в 2023 году. Это связано с удорожанием самих автомобилей и запчастей к ним. В этой связи водители выбирают коробочные продукты с более высокой франшизой и более выгодной стоимостью."С ростом числа автомобилей на дорогах и, как следствие, увеличением уровня аварийности, владельцы транспортных средств стали более внимательны к своей безопасности, осознав важность страховой защиты личного автомобиля. Полис каско обеспечивает защиту от различных рисков, таких как угон, повреждения от ДТП и других форс-мажоров, что делает его привлекательным для автовладельцев", - комментирует Евгений Фатьянов, руководитель по работе с партнерами каско в Сравни.На этом фоне отличается динамика стоимости продаж полиса ОСАГО: с января по октябрь он в среднем подешевел на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года - с 7 130 рублей до 6 622 рублей соответственно. Однако эксперты Сравни прогнозируют рост цен в 2025 году до уровня 2023 года в связи с подорожанием материалов и запчастей.Чаще всего полисы ОСАГО оформляли в 2024 году водители из Москвы, Краснодарского края, Московской, Свердловской и Самарской областей. В ТОП-10 марок машин вошли: ВАЗ, Toyota, Kia, Hyundai, Nissan, Renault, Volkswagen, Chevrolet, Ford, Mitsubishi.

https://1prime.ru/20241114/moshenniki-852823957.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, каско, полис, осаго