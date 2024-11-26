Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спрос на эти страховки для авто подскочил за год в несколько раз - 26.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241126/avto-853063090.html
Спрос на эти страховки для авто подскочил за год в несколько раз
Спрос на эти страховки для авто подскочил за год в несколько раз - 26.11.2024, ПРАЙМ
Спрос на эти страховки для авто подскочил за год в несколько раз
Продажи полисов каско за 10 месяцев 2024 года продемонстрировали рекордный рост - более 360% год к году. В 89% случаев полис каско оформлялся сроком на год. В... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T08:00+0300
2024-11-26T08:00+0300
авто
каско
полис
осаго
https://cdnn.1prime.ru/img/83495/19/834951981_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7957e9a8a7202f0a3227ad01f7ece390.jpg
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Продажи полисов каско за 10 месяцев 2024 года продемонстрировали рекордный рост - более 360% год к году. В 89% случаев полис каско оформлялся сроком на год. В ТОП-10 марок машин, водители которых чаще всего приобретали каско, вошли: Chery, ВАЗ, Haval, Geely, Kia, BMW, OMODA, Hyundai, Volkswagen, Skoda, выяснили эксперты финансового маркетплейса Сравни.Средняя стоимость полиса каско при этом выросла за январь-октябрь на 21,8%: 42 486 рублей в 2024 году против 34 880 рублей в 2023 году. Это связано с удорожанием самих автомобилей и запчастей к ним. В этой связи водители выбирают коробочные продукты с более высокой франшизой и более выгодной стоимостью."С ростом числа автомобилей на дорогах и, как следствие, увеличением уровня аварийности, владельцы транспортных средств стали более внимательны к своей безопасности, осознав важность страховой защиты личного автомобиля. Полис каско обеспечивает защиту от различных рисков, таких как угон, повреждения от ДТП и других форс-мажоров, что делает его привлекательным для автовладельцев", - комментирует Евгений Фатьянов, руководитель по работе с партнерами каско в Сравни.На этом фоне отличается динамика стоимости продаж полиса ОСАГО: с января по октябрь он в среднем подешевел на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года - с 7 130 рублей до 6 622 рублей соответственно. Однако эксперты Сравни прогнозируют рост цен в 2025 году до уровня 2023 года в связи с подорожанием материалов и запчастей.Чаще всего полисы ОСАГО оформляли в 2024 году водители из Москвы, Краснодарского края, Московской, Свердловской и Самарской областей. В ТОП-10 марок машин вошли: ВАЗ, Toyota, Kia, Hyundai, Nissan, Renault, Volkswagen, Chevrolet, Ford, Mitsubishi.
https://1prime.ru/20241114/moshenniki-852823957.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83495/19/834951981_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9227e5239f883c93b3eb6701e74f6a0a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, каско, полис, осаго
Авто, каско, полис, ОСАГО
08:00 26.11.2024
 
Спрос на эти страховки для авто подскочил за год в несколько раз

Сравни: продажи полисов каско выросли в 4,5 раза

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкВладение автомобилем - недешевое удовольствие
Владение автомобилем - недешевое удовольствие - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Продажи полисов каско за 10 месяцев 2024 года продемонстрировали рекордный рост - более 360% год к году. В 89% случаев полис каско оформлялся сроком на год. В ТОП-10 марок машин, водители которых чаще всего приобретали каско, вошли: Chery, ВАЗ, Haval, Geely, Kia, BMW, OMODA, Hyundai, Volkswagen, Skoda, выяснили эксперты финансового маркетплейса Сравни.
Средняя стоимость полиса каско при этом выросла за январь-октябрь на 21,8%: 42 486 рублей в 2024 году против 34 880 рублей в 2023 году. Это связано с удорожанием самих автомобилей и запчастей к ним. В этой связи водители выбирают коробочные продукты с более высокой франшизой и более выгодной стоимостью.
"С ростом числа автомобилей на дорогах и, как следствие, увеличением уровня аварийности, владельцы транспортных средств стали более внимательны к своей безопасности, осознав важность страховой защиты личного автомобиля. Полис каско обеспечивает защиту от различных рисков, таких как угон, повреждения от ДТП и других форс-мажоров, что делает его привлекательным для автовладельцев", - комментирует Евгений Фатьянов, руководитель по работе с партнерами каско в Сравни.
Бизнес
Мошенники заявляют все большие суммы в требованиях по каско, заявили в ВСС
14 ноября, 16:34
На этом фоне отличается динамика стоимости продаж полиса ОСАГО: с января по октябрь он в среднем подешевел на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года - с 7 130 рублей до 6 622 рублей соответственно. Однако эксперты Сравни прогнозируют рост цен в 2025 году до уровня 2023 года в связи с подорожанием материалов и запчастей.
Чаще всего полисы ОСАГО оформляли в 2024 году водители из Москвы, Краснодарского края, Московской, Свердловской и Самарской областей. В ТОП-10 марок машин вошли: ВАЗ, Toyota, Kia, Hyundai, Nissan, Renault, Volkswagen, Chevrolet, Ford, Mitsubishi.
 
АвтокаскополисОСАГО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала