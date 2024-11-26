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В России представили обновленный кроссовер DFSK ix7 - 26.11.2024, ПРАЙМ
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В России представили обновленный кроссовер DFSK ix7
В России представили обновленный кроссовер DFSK ix7 - 26.11.2024, ПРАЙМ
В России представили обновленный кроссовер DFSK ix7
DFSK в России представила обновленный семиместный кроссовер ix7, который уже отправился к российским дилерам, передает издание AutoNews.ru. | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T12:34+0300
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. DFSK в России представила обновленный семиместный кроссовер ix7, который уже отправился к российским дилерам, передает издание AutoNews.ru.Отмечается, что Изменения затронули интерьер, функции мультимедийной системы и набор опций подогрева солона.Управление системами полного привода осталось с физическими кнопками, но контроллеры мультимедийной системы и селектор коробки передач были перемещены. Автомобиль оснащен 2,0-литровым двигателем мощностью 220 л.с., который работает с автоматической коробкой передач Hyundai.Мультимедийная система поддерживает подключение мобильных устройств через CarPlay или Android Auto, а также комплектуется 12,3-дюймовым сенсорным экраном и аудиосистемой с 9 динамиками.Теперь в пакет теплых опций добавлен подогрев руля. DFSK ix7 является флагманским кроссовером марки в России и выпускается на заводе "Автотор" в Калининграде, где также производится другой кроссовер DFSK - ix5. DFSK - это совместное предприятие Dongfeng и китайской промышленной группы Sokon, основанное в 2003 году.
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россия, китай, авто
РОССИЯ, КИТАЙ, Авто
12:34 26.11.2024
 
В России представили обновленный кроссовер DFSK ix7

AutoNews.ru: обновленный кроссовер DFSK ix7 прибыл к дилерам в России

© Фото : DFSKАвтомобиль DFSK ix7
Автомобиль DFSK ix7 - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
© Фото : DFSK
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. DFSK в России представила обновленный семиместный кроссовер ix7, который уже отправился к российским дилерам, передает издание AutoNews.ru.
Отмечается, что Изменения затронули интерьер, функции мультимедийной системы и набор опций подогрева солона.
Управление системами полного привода осталось с физическими кнопками, но контроллеры мультимедийной системы и селектор коробки передач были перемещены. Автомобиль оснащен 2,0-литровым двигателем мощностью 220 л.с., который работает с автоматической коробкой передач Hyundai.
Мультимедийная система поддерживает подключение мобильных устройств через CarPlay или Android Auto, а также комплектуется 12,3-дюймовым сенсорным экраном и аудиосистемой с 9 динамиками.
Теперь в пакет теплых опций добавлен подогрев руля. DFSK ix7 является флагманским кроссовером марки в России и выпускается на заводе "Автотор" в Калининграде, где также производится другой кроссовер DFSK - ix5. DFSK - это совместное предприятие Dongfeng и китайской промышленной группы Sokon, основанное в 2003 году.
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