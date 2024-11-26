https://1prime.ru/20241126/avto-853090334.html

В России представили обновленный кроссовер DFSK ix7

В России представили обновленный кроссовер DFSK ix7 - 26.11.2024, ПРАЙМ

В России представили обновленный кроссовер DFSK ix7

DFSK в России представила обновленный семиместный кроссовер ix7, который уже отправился к российским дилерам, передает издание AutoNews.ru. | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T12:34+0300

2024-11-26T12:34+0300

2024-11-26T12:34+0300

россия

китай

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1a/853089748_134:0:1786:929_1920x0_80_0_0_742a6f35f7ae281d5b9001d99c3ca8fd.jpg

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. DFSK в России представила обновленный семиместный кроссовер ix7, который уже отправился к российским дилерам, передает издание AutoNews.ru.Отмечается, что Изменения затронули интерьер, функции мультимедийной системы и набор опций подогрева солона.Управление системами полного привода осталось с физическими кнопками, но контроллеры мультимедийной системы и селектор коробки передач были перемещены. Автомобиль оснащен 2,0-литровым двигателем мощностью 220 л.с., который работает с автоматической коробкой передач Hyundai.Мультимедийная система поддерживает подключение мобильных устройств через CarPlay или Android Auto, а также комплектуется 12,3-дюймовым сенсорным экраном и аудиосистемой с 9 динамиками.Теперь в пакет теплых опций добавлен подогрев руля. DFSK ix7 является флагманским кроссовером марки в России и выпускается на заводе "Автотор" в Калининграде, где также производится другой кроссовер DFSK - ix5. DFSK - это совместное предприятие Dongfeng и китайской промышленной группы Sokon, основанное в 2003 году.

https://1prime.ru/20241125/osago-853061624.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, авто