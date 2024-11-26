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Байден заявил, что его уволили - 26.11.2024, ПРАЙМ
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Байден заявил, что его уволили
Байден заявил, что его уволили - 26.11.2024, ПРАЙМ
Байден заявил, что его уволили
Действующий американский президент Джо Байден пошутил, что он был уволен с должности официанта. До этого глава белого дома на протяжении часа раздавал еду на... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T14:44+0300
2024-11-26T14:44+0300
политика
джо байден
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Действующий американский президент Джо Байден пошутил, что он был уволен с должности официанта. До этого глава белого дома на протяжении часа раздавал еду на мероприятии в честь Дня благодарения. Видео публикует Forbes."Мне только что сообщили, что я уволен", — заявил Байден.Он также посмеялся над своим возрастом и добавил, что ему стоит "убраться отсюда".Джо Байден является старейшим главой Белого дома, в ноябре он отметил свой 82-ой день рождения. Сам Байден утверждает, что его возраст является показателем опыта, а также отрицает наличие проблем со здоровьем. Его команда регулярно принимает меры для снижения рисков проявления недугов на публике.
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джо байден, сша
Политика, Джо Байден, США
14:44 26.11.2024
 
Байден заявил, что его уволили

Байден пошутил о своем увольнении с должности официанта

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВизит президента Украины В. Зеленского в США
Визит президента Украины В. Зеленского в США - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Действующий американский президент Джо Байден пошутил, что он был уволен с должности официанта. До этого глава белого дома на протяжении часа раздавал еду на мероприятии в честь Дня благодарения. Видео публикует Forbes.
"Мне только что сообщили, что я уволен", — заявил Байден.
Он также посмеялся над своим возрастом и добавил, что ему стоит "убраться отсюда".
Джо Байден является старейшим главой Белого дома, в ноябре он отметил свой 82-ой день рождения. Сам Байден утверждает, что его возраст является показателем опыта, а также отрицает наличие проблем со здоровьем. Его команда регулярно принимает меры для снижения рисков проявления недугов на публике.
Председатель объединённой политической партии Справедливая Россия - Патриоты - За правду Сергей Миронов - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
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