https://1prime.ru/20241126/bayden-853095926.html
Байден заявил, что его уволили
Байден заявил, что его уволили - 26.11.2024, ПРАЙМ
Байден заявил, что его уволили
Действующий американский президент Джо Байден пошутил, что он был уволен с должности официанта. До этого глава белого дома на протяжении часа раздавал еду на... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T14:44+0300
2024-11-26T14:44+0300
2024-11-26T14:44+0300
политика
джо байден
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84254/80/842548018_0:170:2380:1509_1920x0_80_0_0_5e6a82e5c1adb516995c2ac835ece0a5.jpg
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Действующий американский президент Джо Байден пошутил, что он был уволен с должности официанта. До этого глава белого дома на протяжении часа раздавал еду на мероприятии в честь Дня благодарения. Видео публикует Forbes."Мне только что сообщили, что я уволен", — заявил Байден.Он также посмеялся над своим возрастом и добавил, что ему стоит "убраться отсюда".Джо Байден является старейшим главой Белого дома, в ноябре он отметил свой 82-ой день рождения. Сам Байден утверждает, что его возраст является показателем опыта, а также отрицает наличие проблем со здоровьем. Его команда регулярно принимает меры для снижения рисков проявления недугов на публике.
https://1prime.ru/20241126/oreshnik-853093947.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84254/80/842548018_72:0:2309:1678_1920x0_80_0_0_1a2ea32ae96258bc9e1f90352e89dda8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, сша
Политика, Джо Байден, США
Байден заявил, что его уволили
Байден пошутил о своем увольнении с должности официанта
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ.
Действующий американский президент Джо Байден пошутил, что он был уволен с должности официанта. До этого глава белого дома на протяжении часа раздавал еду на мероприятии в честь Дня благодарения. Видео публикует Forbes
.
"Мне только что сообщили, что я уволен", — заявил Байден.
Он также посмеялся над своим возрастом и добавил, что ему стоит "убраться отсюда".
Джо Байден является старейшим главой Белого дома, в ноябре он отметил свой 82-ой день рождения. Сам Байден утверждает, что его возраст является показателем опыта, а также отрицает наличие проблем со здоровьем. Его команда регулярно принимает меры для снижения рисков проявления недугов на публике.
Миронов объяснил смысл названия ракеты "Орешник"