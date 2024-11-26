https://1prime.ru/20241126/bayden-853095926.html

Байден заявил, что его уволили

Байден заявил, что его уволили - 26.11.2024, ПРАЙМ

Байден заявил, что его уволили

Действующий американский президент Джо Байден пошутил, что он был уволен с должности официанта. До этого глава белого дома на протяжении часа раздавал еду на... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T14:44+0300

2024-11-26T14:44+0300

2024-11-26T14:44+0300

политика

джо байден

сша

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Действующий американский президент Джо Байден пошутил, что он был уволен с должности официанта. До этого глава белого дома на протяжении часа раздавал еду на мероприятии в честь Дня благодарения. Видео публикует Forbes."Мне только что сообщили, что я уволен", — заявил Байден.Он также посмеялся над своим возрастом и добавил, что ему стоит "убраться отсюда".Джо Байден является старейшим главой Белого дома, в ноябре он отметил свой 82-ой день рождения. Сам Байден утверждает, что его возраст является показателем опыта, а также отрицает наличие проблем со здоровьем. Его команда регулярно принимает меры для снижения рисков проявления недугов на публике.

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джо байден, сша