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"Ужасающе": в Госдуме пообещали жесткий ответ на удары ATACMS по России - 26.11.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241126/deklaratsiya-853089386.html
"Ужасающе": в Госдуме пообещали жесткий ответ на удары ATACMS по России
"Ужасающе": в Госдуме пообещали жесткий ответ на удары ATACMS по России - 26.11.2024, ПРАЙМ
"Ужасающе": в Госдуме пообещали жесткий ответ на удары ATACMS по России
Заявление координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби о разрешении США на использование Украиной дальнобойных ракет для ударов по... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T12:09+0300
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спецоперация на украине
ракеты atacms
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – ПРАЙМ. Заявление координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби о разрешении США на использование Украиной дальнобойных ракет для ударов по российским территориям является декларацией о начале военных действий, считает депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.Ранее Кирби впервые подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и "рядом с ней"."Урок "Орешника" не усвоили, требуется переэкзаменовка. Почему-то в НАТО считают, что мы боимся ударить посильнее", - отметил Белик. Он предположил, что заблуждение исходит из американских институтов изучения России, которые заявляют об особом отношении Москвы к Киеву в связи с общей историей.Депутат объяснил, что Россия хоть и тепло относится к украинскому народу, но все же не ставит его интересы выше безопасности россиян. "За каждую ракету по нашей территории будет ужасающий ответ. И тогда никакая НАТО не заставит их бить по России", - пообещал Белик.
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ракеты atacms, россия, сша, украина
Спецоперация на Украине, ракеты ATACMS, РОССИЯ, США, УКРАИНА
12:09 26.11.2024 (обновлено: 12:35 26.11.2024)
 
"Ужасающе": в Госдуме пообещали жесткий ответ на удары ATACMS по России

Белик: за каждую ракету по территории России будет ужасающий ответ

© Unsplash/Anastasiia KrutotaУкраинский флаг
Украинский флаг
© Unsplash/Anastasiia Krutota
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – ПРАЙМ. Заявление координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби о разрешении США на использование Украиной дальнобойных ракет для ударов по российским территориям является декларацией о начале военных действий, считает депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Ранее Кирби впервые подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и "рядом с ней".
"Урок "Орешника" не усвоили, требуется переэкзаменовка. Почему-то в НАТО считают, что мы боимся ударить посильнее", - отметил Белик. Он предположил, что заблуждение исходит из американских институтов изучения России, которые заявляют об особом отношении Москвы к Киеву в связи с общей историей.
Депутат объяснил, что Россия хоть и тепло относится к украинскому народу, но все же не ставит его интересы выше безопасности россиян.
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"За каждую ракету по нашей территории будет ужасающий ответ. И тогда никакая НАТО не заставит их бить по России", - пообещал Белик.
 
Спецоперация на Украинеракеты ATACMSРОССИЯСШАУКРАИНА
 
 
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