https://1prime.ru/20241126/deklaratsiya-853089386.html

"Ужасающе": в Госдуме пообещали жесткий ответ на удары ATACMS по России

"Ужасающе": в Госдуме пообещали жесткий ответ на удары ATACMS по России - 26.11.2024, ПРАЙМ

"Ужасающе": в Госдуме пообещали жесткий ответ на удары ATACMS по России

Заявление координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби о разрешении США на использование Украиной дальнобойных ракет для ударов по... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T12:09+0300

2024-11-26T12:09+0300

2024-11-26T12:35+0300

спецоперация на украине

ракеты atacms

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – ПРАЙМ. Заявление координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби о разрешении США на использование Украиной дальнобойных ракет для ударов по российским территориям является декларацией о начале военных действий, считает депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.Ранее Кирби впервые подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и "рядом с ней"."Урок "Орешника" не усвоили, требуется переэкзаменовка. Почему-то в НАТО считают, что мы боимся ударить посильнее", - отметил Белик. Он предположил, что заблуждение исходит из американских институтов изучения России, которые заявляют об особом отношении Москвы к Киеву в связи с общей историей.Депутат объяснил, что Россия хоть и тепло относится к украинскому народу, но все же не ставит его интересы выше безопасности россиян. "За каждую ракету по нашей территории будет ужасающий ответ. И тогда никакая НАТО не заставит их бить по России", - пообещал Белик.

https://1prime.ru/20241126/postavka-853088576.html

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ракеты atacms, россия, сша, украина