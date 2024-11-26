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Эксперт рассказал о переплате по рыночной ипотеке

Эксперт рассказал о переплате по рыночной ипотеке - 26.11.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о переплате по рыночной ипотеке

В России из-за роста ключевой ставки переплата по рыночной ипотеке выросла с ноября с прошлого года в два с половиной раза, в результате при наиболее долгом... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T06:16+0300

2024-11-26T06:16+0300

2024-11-26T06:16+0300

недвижимость

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финансы

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циан

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. В России из-за роста ключевой ставки переплата по рыночной ипотеке выросла с ноября с прошлого года в два с половиной раза, в результате при наиболее долгом сроке погашения заемщику придется заплатить в семь раз больше, чем стоит квартира, рассказал РИА Недвижимость руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов. По его данным, расчеты следующие: кредит под 29% с первоначальным взносом, составляющим 20%, оформлен на десять лет на стандартную квартиру в 37 квадратных метров. Общие затраты (все платежи и первоначальный взнос) почти в три раза превысят стоимость лота как для новостроек, так и для вторички. Ежемесячный платеж при покупке в кредит стандартной квартиры на первичном рынке Москвы будет достигать 291,3 тысячи рублей, на вторичном – 257,9 тысячи рублей (в силу более низкой стоимости жилья). Платеж в регионах (без учета двух столиц) - 118,3 тысячи и 97,1 тысячи рублей соответственно. При оформлении кредита на 15 лет (остальные параметры те же) расходы будут почти в четыре больше стоимости квартиры. Ежемесячный платеж по ипотеке составит около 278,5 тысячи рублей для стандартной квартиры в московской новостройке и 246,6 тысячи рублей для вторичного рынка. Показатели регионов - 113,1 тысячи и 92,8 тысячи рублей, уточнил Попов. По его подсчетам, заемщику, оформляющему ипотеку на 20 лет, придется в целом выплатить в пять раз больше стоимости квартиры. Ежемесячный платеж для новостройки в столице - 275,6 тысячи рублей, для вторички - 244 тысячи рублей. В регионах - 112 тысяч и 91,9 тысячи рублей соответственно. При ипотеке на 25 лет при тех же 29% общие затраты заемщика уже в шесть раз превысят стоимость жилья. Ежемесячный платеж при покупке в кредит стандартной первички в Москве возрастает до 274,9 тысячи рублей, при выборе вторички – до 243,4 тысячи рублей. В регионах это 111,7 тысячи и 91,6 тысячи рублей соответственно. Наконец, затраты вырастут в целых семь раз, если ипотека оформлена на 30 лет. В столице за стандартную квартиру в новостройке потребуется ежемесячно выплачивать 274,7 тысячи рублей, на вторичном рынке – 243,3 тысячи рублей. В регионах - 111,6 тысячи рублей и 91,6 тысячи рублей соответственно. Попов добавил, что в целом переплата с ноября выросла в два с половиной раза вне зависимости от срока выплат. Он также отметил, что в настоящее время почти никто не берет столь дорогие кредиты с прицелом на многолетнее обслуживание. "Сейчас ипотечный кредит интересен тем, кто располагает большим первоначальным взносом или же планирует оперативно погасить значительную часть долга", - пояснил он. Попов также рассказал, что по семейной ипотеке заемщикам не придется отдавать многократные суммы за жилье, взятое в кредит. В этом случае потратить придется примерно в полтора-два раза больше, чем стоит квартира.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, финансы, москва, циан